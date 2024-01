Perez schrikt zich rot: ‘Ik word daar zó moe van, wat een labiele groep’

Kenneth Perez stoort zich aan de wisselvalligheid van FC Twente. De analist was vorige week nog vol lof over de nummer drie in de Eredivisie na de 2-1 overwinning op AZ. Een week later klinkt er een heel ander geluid uit de mond van Perez, die Twente ondermaats zag presteren op bezoek bij NEC.

"Ik word zó moe van FC Twente", stak Perez zijn mening over de Tukkers niet onder stoelen of banken in Dit was het Weekend. "Vorige week zaten we hier en zeiden we hoe fantastisch en geweldig het was en hoe goed ze kunnen voetballen."

"En de week erop.... Dit is toch een labiele groep. Want ik zag Joseph Oosting de hele tijd heen en weer lopen langs het veld. Hij wilde leven in zijn elftal brengen. Daar word je toch gek van, om dat te zien?", Twente verloor na een pover optreden met 1-0 van NEC, waardoor de derde plaats steeds meer onder druk komt te staan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Pröpper kon niet meedoen en die andere centrale verdediger, Hilgers, was er ook niet. Maar oke, je wil meedoen aan de top. Je hebt een selectie die breed genoeg is en die anderen kunnen ook echt wel voetballen. Maar de hele beleving en de manier waarop ze het willen bewerkstelligen... ", schrok Perez nogal van het optreden van Twente in Nijmegen.

"Twente, daar word je echt gek van. Want ze hebben de potentie om het Feyenoord echt moeilijk te maken voor de tweede plek. En nu moeten ze oppassen dat ze niet worden ingehaald door de nummer vijf." De ploeg van Oosting heeft momenteel een voorsprong van zes punten op Ajax, dat de vijfde plek inneemt.

"Het lijkt wel alsof de spelers verkrampt raken door de druk van het feit dat ze echt goede zaken kunnen doen. Dat vind ik echt jammer voor een grote club als FC Twente."

Presentator Jan Joost voegde er tot slot nog aan toe dat het wel lijkt alsof Twente onder hoogspanning komt te staan bij de gedachte aan het behalen van Champions League-voetbal.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties