Perez pakt één Ajacied aan: ‘Ik zeik hem niet af, maar hij is gewoon niet best’

Zondag, 16 april 2023 om 21:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:59

Kenneth Perez is niet onder de indruk van de kwaliteiten van Jorge Sánchez. Na afloop van de eerste helft van het Eredivisie-duel tussen Ajax en FC Emmen (2-0 bij rust) zegt de analist op cynische toon dat hij positief verrast is over het optreden van de rechtsback.

“Dat wij nog mogen meemaken dat Sánchez een hoofdrol speelt bij Ajax”, opent Perez lachend in de studio van ESPN. “Hij is echt gewoon niet best. Het is ook niet zo dat ik hem afzeik, want ik benoem gewoon wat ik zie als analist en voetballiefhebber. Bij het doelpunt van Steven Bergwijn vond ik zijn assist wel goed", besluit Perez. Sánchez tekende halverwege de eerste helft op aangeven van Edson Álvarez de openingstreffer aan; bij de 2-0 leverde hij de assist op Bergwijn.

“Het is wel zo: we kunnen Sánchez het hele seizoen blijven afzeiken, maar voor zo'n jongen is het ook niet makkelijk”, voegt collega-analist Kees Luijckx toe aan het verhaal van Perez. “Hij is nieuw bij een club die totaal niet draait. Soms heb je ook wel wedstrijden als deze een keer nodig, zodat je wat meer positief op de radar komt. Ajax moet bij zichzelf te rade gaan... Geen verdediger bij Ajax komt dit seizoen goed uit de verf, zelfs Jurriën Timber niet, niemand niet. Sánchez heeft voor mij het voordeel van de twijfel”, besluit Luijckx.