Perez over zwakkeling bij Ajax: ‘0 tackles, 0 intercepties! Daar staat hij voor’

Zondag, 8 oktober 2023 om 20:34 • Jeroen van Poppel

Kenneth Perez vindt dat Kenneth Taylor 'een hele magere wedstrijd' heeft gespeeld tegen AZ (1-2 verlies). Taylor startte opnieuw controlerend op het middenveld bij Ajax in een rol naast Silvano Vos, maar gaf zijn jonge ploeggenoot in verdedigend opzicht weinig steun. "Taylor heeft nul tackles en nul intercepties gemaakt! Dat zijn de cijfers. En daar staat hij voor...", aldus Perez in ESPN's Dit Was Het Weekend.

Karim El Ahmadi, die ook aanwezig is, heeft als oud-middenvelder extra op Taylor gelet. "Ik heb het middenveld van Ajax met dat van AZ vergeleken, en dan zie je dat Taylor eigenlijk alleen maar bezig was met het volgen van zijn tegenstander Sven Mijnans."

Er was volgens El Ahmadi nauwelijks afstemming tussen Taylor en Vos. "Als twee controlerende middenvelders moet je met elkaar bezig zijn", aldus de oud-Feyenoorder. "Dat was totaal niet het geval bij Ajax. Taylor dacht alleen maar aan zijn eigen man, maar je kunt ook Vos gaan helpen. Die jongen kwam de hele tijd op een eiland te staan."

El Ahmadi ziet dat Ajax het veld steeds heel groot maakt. "Ajax gaat door een hele moeilijke periode. Ik heb dat als speler ook meegemaakt en het is echt niet makkelijk. Maar als het moeilijk gaat dan moet je juist dicht bij elkaar blijven. Daarin is vooral de rol van Taylor belangrijk. Hij moet dichter bij Vos spelen."

Alle inzet van Taylor was volgens Perez tevergeefs. "Dan krijg je als middenvelder het gevoel: ik ren me het snot voor de ogen, het levert helemaal niets op. Er klopt iets niet. Maar wie bij Ajax gaat er iets van zeggen? Wie pakt die leiding?"

Het ontbreekt Ajax aan routiniers. "Taylor is een middenvelder die box-to-box moet spelen, maar die liep gewoon niet met zijn man mee. Of hij had de power niet, of hij ziet het gewoon niet."

"Taylor heeft nul tackles en nul intercepties gemaakt!", benoemt Perez. "Hij is ook nul keer in balbezit gekomen in het strafschopgebied van de tegenstander. Het was een hele magere wedstrijd van hem."