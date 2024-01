Perez op cynische toon: ‘Goed verdedigd. Wil iedere club hem hebben?’

Kenneth Perez was zondagavond in Dit was het Weekend kritisch op het optreden van Ramon Hendriks. De centrumverdediger verwerkte een voorzet van Calvin Stengs helemaal verkeerd, wat Feyenoord in staat stelde om in de slotfase alsnog de drie punten te pakken.

"Dit is goed verdedigd van Hendriks", beschreef Perez met een cynische ondertoon de winnende treffer van Feyenoord, die viel nadat de Vitesse-verdediger flink in de fout ging. De ingevallen Ondrej Lingr kon hierdoor bij de tweede paal simpel binnentikken.

"Ik las van de week dat iedereen achter Hendriks aanzat. Is dat deze Hendriks?", vroeg Perez zich af na het zien van de misser van de centrale verdediger van de Arnhemmers. De opmerking van de analist zorgde voor lachende gezichten bij presentator Jan Joost van Gangelen en collega-analist Karim El Ahmadi.

Perez wilde Hendriks overigens niet helemaal afvallen. "Ik moet zeggen dat het veld ook niet helpt. Als je ziet hoe de bal stuitert, net voordat hij hem wil trappen. Maar hij moet hem natuurlijk met rechts trappen."

Ramon Hendriks ging in de fout bij de 1-2 van Feyenoord.

"Dat was ook wel een beetje omdat het tegen zijn oude club is", nam Van Gangelen Hendriks nog enigszins in bescherming. "Dat idee heb ik ook soms bij spelers, dat ze zó graag willen." Perez was het daar niet mee eens. "Juist niet, dan wil je juist graag."

"De meeste spelers scoren juist tegen hun oude club", voegde El Ahmadi toe. "Ja, dat was hier niet geheel het geval", besloot Van Gangelen de discussie over Hendriks met enig cynisme.

De eerder aan FC Utrecht verhuurde Hendriks speelt tot het einde van het seizoen op huurbasis voor Vitesse. Het contract van de 22-jarige verdediger bij Feyenoord loopt door tot de zomer van 2026.

