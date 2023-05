Perez maakt wegwerpgebaar om misser van Van Boekel: ‘Geef jezelf geel!’

Zondag, 21 mei 2023 om 22:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:11

Kenneth Perez haalt hard uit naar Pol van Boekel. De analist van ESPN zag de scheidsrechter fors in de fout gaan in de wedstrijd tussen FC Emmen en Feyenoord (1-3). Van Boekel verzuimde om de thuisploeg voordeel te geven, waardoor Richairo Zivkovic een enorme kans werd onthouden. "Ahh… Pol van Boekel, even serieus!", verzucht Perez in Dit was het Weekend.

Emmen had een resultaat nodig om nog boven de degradatiestreep te kunnen eindigen en gokte tegen de landskampioen op de counter. De snelle Zivkovic moest bij een omschakelmoment zo snel mogelijk worden gezocht. Dat lukte na een kwartier al, toen de spits de score opende. In de 36ste minuut werd Zivkovic bij een 1-1 stand opnieuw schitterend gelanceerd door Mark Diemers. Van Boekel had toen echter al gefloten voor een overtreding van Feyenoord.

Diemers zet Zivkovic een-op-een, maar Van Boekel fluit op dat moment af.

Van Boekel wilde geel geven aan Santiago Giménez, die hard doorging Keziah Veendorp. De scheidsrechter had daardoor geen oog meer voor de enorme ruimte die er voor Emmen lag. "Haal die fluit van je mond af, zodat je jezelf iets meer bedenktijd geeft", luidt het advies van Perez. "Hier fluit hij al. Hij kijkt niet eens om zich heen."

Zivkovic haalde uit frustratie verhaal bij Van Boekel, die daarvoor geel gaf aan de aanvaller van Emmen. Volgens Perez is dat de omgekeerde wereld. "De fluit is tien centimeter van zijn mond. Houd je nou even in, houd hem even langs je lichaam. Ik hoop bijna dat hij Zivkovic even opbelt om te zeggen: 'Sorry, ik moet mezelf hier een gele kaart geven.' Scheidsrechter, haal die fluit van je mond af!"