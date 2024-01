Perez looft 2 Eredivisie-spelers: ‘Dacht eerst: tuurlijk moet je hem verkopen!’

Kenneth Perez heeft in 2023 vooral genoten van Xavi Simons en Johan Bakayoko. Dat vertelt de analist van ESPN in een video-item van zijn werkgever. Met name over Bakayoko is Perez lovend. “Dat is wel een speler die echt binnen is gekomen in 2023.”

Perez blikt in het video-item terug op 2023. De oud-voetballer wordt gevraagd naar wie hij met plezier heeft gekeken. “Als je het over heel 2023 bekijkt, dan wil ik twee spelers noemen: Xavi Simons en Bakayoko”, is Perez stellig. Simons brak vorig seizoen onder Ruud van Nistelrooij door op het Europese podium.

De twintigjarige spelmaker kwam tijdens zijn periode bij PSV tot 22 doelpunten en 12 assists in 48 wedstrijden, maar koos er in de zomer voor om terug te keren bij Paris Saint-Germain. De Fransen stalden hem vervolgens tijdelijk bij RB Leipzig, waar Simons wederom wekelijks indruk maakt.

“Toen Paris Saint-Germain voor Bakayoko kwam, dacht ik: tuurlijk moet je hem verkopen, hij heeft bijna niet gespeeld en ik ken hem niet zo heel erg goed”, zegt Perez.

“Nou, dat is wel een speler die echt binnen is gekomen in 2023. De laatste twee wedstrijden voor de winterstop was hij alleen niet zo”, aldus Perez. Bakayoko was dit seizoen tot dusver goed voor 4 doelpunten en 13 assists in 27 wedstrijden namens de Eindhovenaren.

Perez geniet sowieso van het spel van PSV dit seizoen en is onder de indruk van de eerste seizoenshelft van de Eindhovenaren. “De reeks die ze in de eerste seizoenshelft hebben neergezet zie je niet heel vaak. Dat is ook wel iets wat me bij is gebleven van 2023.”

De ploeg van Peter Bosz staat tien punten boven nummer twee Feyenoord en heeft nog geen punt verspeeld in de Eredivisie. Ook in de Champions League ging het de Eindhovenaren goed af: PSV eindigde in een poule met Arsenal, Sevilla en RC Lens als tweede en ging daardoor door naar de knock-outfase van het miljardenbal. Borussia Dortmund is de tegenstander in de achtste finale.

