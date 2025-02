Perez lacht na veelzeggend antwoord van Taylor: 'Dit verwacht je niet van een Ajacied'

Kenneth Taylor wil nog niet nadenken over de landstitel. Voor de camera van ESPN legt de middenvelder van Ajax uit dat het doel is om Champions League te halen, maar over het landskampioenschap wordt niet gesproken. Kenneth Perez moet lachen om het interview.

Zondag was Ajax met 2-1 te sterk in De Klassieker. Invaller Quinten Timber maakte de openingstreffer van Brian Brobbey onschadelijk, maar in de blessuretijd bezorgde Taylor zijn ploeg toch nog de overwinning.

Dankzij de zege is het gat tot Feyenoord op de ranglijst vergroot tot liefst twaalf punten, terwijl Ajax ook over PSV heen kan gaan als het zijn inhaalwedstrijd weet te winnen. Praten over de landstitel is desalniettemin taboe in de kleedkamer van de Johan Cruijff ArenA.

“Of er iemand bij Ajax had geloofd in de landstitel? Nou, we hebben wel naar elkaar uitgesproken wat we willen. We hebben in ieder geval gezegd dat we Champions League-voetbal willen halen”, zo reageert Taylor op de vraag van verslaggever Hans Kraay junior over de titelkansen.

“Dit was vandaag wel een cruciale wedstrijd, zeker omdat PSV zaterdag ook gelijkspeelde. Feyenoord staat nu op twaalf punten achterstand, en als we de inhaalwedstrijd nog winnen staan we zelfs eerste. Dit was tot nu toe wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen”, aldus Taylor.

Perez moet lachen om de uitspraken van Taylor. “Voor een Ajacied is dit ongewoon, toch? En hij is natuurlijk een echte Ajacied. Maar dit is hoe Ajax dit seizoen praat, dit is erin geprent.”

“Een maand geleden zag het er natuurlijk ook niet naar uit dat het zo zou lopen, dus misschien moeten ze zelf ook nog aan het idee wennen”, besluit Perez.