Perez kritisch op Feyenoord-speler: ‘Hij komt te laat, óf hij wordt uitgespeeld’

Kenneth Perez is kritisch op Ramiz Zerrouki. De 25-jarige middenvelder van Feyenoord moet het dit seizoen vooral doen met invalbeurten, maar krijgt de laatste tijd meer speeltijd als gevolg van de blessure van Mats Wieffer. Toch ziet Perez dat Zerrouki het regelmatig lastig heeft, zoals zondag in het duel met NEC (2-3 zege).

Tijdens Dit was het weekend op ESPN worden er verschillende momenten van NEC’er Rober González getoond, die een goede wedstrijd speelde tegen Feyenoord. Perez bekijkt dat echter op een andere manier.

“Dit had ook een piero kunnen zijn van de mankementen van Zerrouki”, aldus de Deense analist. “Bij bijna al deze momenten laat Zerrouki het verdedigen in de grote ruimte eigenlijk na.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Presentator Milan van Dongen geeft vervolgens aan dat hij Zerrouki een beetje tegen vindt vallen in zijn eerste seizoen bij Feyenoord. Karim El Ahmadi is het daarmee eens, maar denkt ook te weten waar dat aan kan liggen.

“Als spelers aan de rechterkant uitkomen en naar binnen spelen, is het voor een nummer zes toch wel moeilijk om zo’n speler op te pakken. Je zag nu wel dat Chery heel vaak vrij kwam. En Rober, omdat ze van rechts naar binnen komen. En dan is het vaak moeilijker voor een nummer zes”, aldus El Ahmadi.

Perez sluit zich daarbij aan. “In de grotere ruimtes verdedigen is het moeilijkste wat er is. Zet Busquets in grote ruimtes en dat wordt ook lastig. Dus op de een of andere manier moet je je daar toch tegen zien te wapenen.”

“Want dat is wel wat er gebeurt bij Feyenoord: je bent aan het aanvallen, er komt een counter, en op deze momenten kwam hij dan toch te laat of wordt hij uitgespeeld. Dat was ook een van de kritiekpunten van Arne Slot over Zerouki, las ik. Want over het algemeen geeft hij de bal wel aan de goede kleur”, besluit Perez alsnog met een positieve noot.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties