Perez kritisch op Ajax-speler: ‘Hij is niet zo goed als hij verwacht te zijn’

Kenneth Perez en Marciano Vink zijn zaterdag in de rust van Ajax - PSV kritisch op Josip Sutalo. De centrale verdediger van de Amsterdammers speelde een negatieve rol bij de 1-1 van Luuk de Jong, door zijn directe tegenstander Ismael Saibari te laten lopen. Laatstgenoemde gaf vervolgens de assist op de PSV-spits.

“Een hele knappe goal”, is Perez lovend over het doelpunt van De Jong in De Eretribune op ESPN. “Hier wordt er wel een beetje diep gelopen. Een goede goal.”

“Maar bij deze goal kun je je wel afvragen wat Sutalo dacht”, reageert Vink. “Hij wil natuurlijk kort zitten, alleen dit is niet het moment om initiatief te nemen, als je op 25 meter van je goal staat. Dat je ervoor wil komen. Want je kan niet ruiken in hoeverre die speler hem eroverheen legt.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“En als dat wel gebeurt, zoals nu, ben je wel weg. Dit is gewoon bij je man blijven. Niks aan de hand”, concludeert Vink.

Perez sluit zich daarbij aan. “Hij is gewoon niet zo goed als hij verwacht te zijn. Dit is iets wat vaker zal voorkomen. Hij is sinds de zomer niet overtuigend geweest. Dat is gewoon de zwakte die Ajax heeft op dit moment.”

Beide ploegen zijn met een 1-1 stand gaan rusten. Steven Berghuis had Ajax in de negentiende minuut op een 1-0 voorsprong gezet, op aangeven van Brian Brobbey.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties