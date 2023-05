Perez is nu heel kritisch en laat grote zwakte van Joey Veerman zien

Zaterdag, 6 mei 2023 om 19:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:02

Kenneth Perez is in de rust van de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PSV (0-0 tussenstand) kritisch op Joey Veerman. De analist van ESPN ziet dat Veerman zich stoort aan het spel van zijn ploeggenoten, waardoor hij zijn eigen taken uit het oog dreigt te verliezen. "Hij moet omschakelen", zegt Perez, die na de bekerfinale tussen Ajax en PSV (1-1, 2-3 n.s.) vorige week juist heel lovend was over Veerman.

Perez is fan van de voetballende kwaliteiten van Veerman, maar benadrukt dat er meer gevraagd wordt dan dat. "Qua inzicht en dat soort dingen is Veerman de beste speler bij PSV, samen met Xavi Simons dan. Veerman ergert zich zodanig aan zijn medespelers vandaag dat hij eigenlijk vergeet wat hij eigenlijk moet doen: dat is omschakelen." Perez laat een aantal momenten zien waarbij Veerman in discussie ging met ploeggenoten, in plaats van zijn positie weer in te nemen.

Veerman gaat in discussie met Simons.

"Dat is een minpunt bij hem", vindt Perez. "Dat zou hij eigenlijk elke wedstrijd moeten trainen. Hij is bezig met dat Xavi Simons een mislukte hakbal naar hem heeft gegeven. Daar is hij het niet mee eens, maar hij loopt niet terug. Even later in de eerste helft was hij geïrriteerd omdat Guus Til niet zo goed kan voetballen." Veerman maakte een loopactie vooruit, maar Til verloor de bal.

"Dan blijft Veerman even staan... Een zogenaamd rouwmoment, wat je als middenvelder eigenlijk niet mag hebben. Hij kan wel gelijk hebben, maar hij moet niet zijn eigen spel daardoor laten beïnvloeden", vindt de Deense oud-middenvelder.