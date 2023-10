Perez is helemaal klaar met zwakke Ajacied: ‘Dat is gewoon één grote grap!’

Donderdag, 5 oktober 2023 om 21:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:21

Gastón Ávila moet het ontgelden bij Kenneth Perez na zijn dramatische optreden tegen AEK Athene (1-1). De verdediger, die opnieuw in het centrum stond, leed liefst 29 keer balverlies en was daarmee een bron van onrust binnen de Amsterdamse ploeg. "Die Ávila, even serieus... Dat is gewoon één grote grap", aldus Perez in de studio bij ESPN.

Het middenveld van Ajax kwam nauwelijks aan de bal, constateert Perez. "Als een van de centrale verdedigers de bal heeft, Ávila bijvoorbeeld, wat doe je dan als middenveld? Dan probeer je ruimte te maken je aan te bieden. Maar als hij dan elke bal inlevert, dan is het wel heel moeilijk om daar steeds op het juiste moment te staan..."

Maurice Steijn maakte zaterdag bij RKC Waalwijk (2-3 voorsprong bij staking) de opmerkelijke keuze om Ávila centraal achterin te zetten en Jorrel Hato naar linksback te schuiven. In Athene bleef dat gehandhaafd.

Voor Perez is dat experiment volledig mislukt. "Er moet honderd procent ingegrepen worden door Maurice Steijn. De trainer bepaalt wat hij wel en niet accepteert."

"Je kan niet met die Ávila centraal achterin spelen, het is levensgevaarlijk", zegt Perez uiterst stellig. "Je kan hem linksback zetten, waar hij minder pijn doet voor je team, of helemaal niet laten spelen."

Ook Josip Sutalo, de duurste verdediger uit de clubhistorie, kan totaal niet overtuigen bij Ajax. Toch heeft Perez meer vertrouwen in de Kroaat dan in Ávila. "Ik heb het idee dat Sutalo een stabielere jongen is, die niet de hele tijd gekke, domme dingen wil doen."

Perez gelooft dat Sutalo slachtoffer is van de instabiliteit van het hele elftal. "Sutalo komt nu in ruimtes te spelen, waardoor hij er zo achterlijk slecht uitziet. Maar ik zou nu zoveel mogelijk voor stabiliteit kiezen, en dan denk ik dat Sutalo stabieler is dan Ávila."