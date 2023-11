Perez is blij voor uitblinker bij Ajax: ‘Hij heeft een héél slecht seizoen'

Kenneth Perez is blij dat hij eindelijk een keer complimenten kan uitdelen aan Kenneth Taylor. De middenvelder van Ajax maakt volgens de analist een zeer moeizaam seizoen door, al kwam daar zaterdag tegen Vitesse (5-0 overwinning) verandering in. Taylor scoorde voor het eerst dit seizoen in de Eredivisie en werd verkozen tot Man of the Match.

"Dat is wel terecht", concludeerde Perez na afloop van de vijfklapper van Ajax in de Johan Cruijff ArenA bij ESPN. Volgens hem werd het ook tijd dat Taylor zich een keer liet gelden bij de Amsterdamse ploeg. "Hij is een speler die een héél slecht seizoen heeft."

"Hij speelt veel meer in zijn kracht", aldus Perez over de middenvelder die voor het eerst trefzeker was in de Eredivisie en Kristian Hlynsson in staat stelde om de 2-0 te maken. "Meer vooruit en meer tussen de linies. Nu waren de linies ook vrij groot." Presentator Jan Joost van Gangelen wilde weten wanneer Taylor niet in zijn kracht speelt.

Your ???????? - Well deserved ?? pic.twitter.com/AQYpuhMerF — AFC Ajax (@AFCAjax) November 25, 2023

"Als hij de bal komt halen en de opbouwer moet zijn", analyseerde Perez verder. "Nu is hij zeg maar meer de loper en net de link met de aanvallers." De 5-0 van Taylor maakte indruk op de oud-speler. "Een mooie sleep en een mooie goal", zo omschreef Perez het doelpunt van de uitblinker.

Volgens Perez was het ook een ideale wedstrijd voor Taylor om eindelijk een keer zijn visitekaartje af te geven. "Vandaag moest hij ook gretig gebruikmaken van de ruimte die Vitesse weggaf. Dat heeft Ajax dit seizoen niet heel vaak gedaan."

"En dit keer wel. Dus dat is wel een compliment, dat ze de stijgende lijn te pakken hebben. En als er nu een moeilijke uitwedstrijd komt, kun je pas zien of het daadwerkelijk beter is", maakte Perez direct een voorbehoud.

Opmars

Ajax is dankzij de derde zege onder John van 't Schip opgeklommen naar de achtste plaats in de Eredivisie. In competitieverband volgt een uitwedstrijd tegen NEC (3 december). Aanstaande donderdag is Olympique Marseille de opponent in de groepsfase van de Europa League.