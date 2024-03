Perez: ‘Ik zie voor hem geen toekomst meer bij Ajax, hij kan beter rondkijken’

Kenneth Perez verwacht dat John van ‘t Schip komend seizoen geen hoofdtrainer van Ajax meer is. De Amsterdammers kwamen donderdagavond in het Conference League-duel met Aston Villa goed voor de dag, maar bleven uiteindelijk steken op een doelpuntloos gelijkspel. In de ogen van Perez heeft Van ‘t Schip tijdens zijn dienstverband nog niet genoeg kunnen overtuigen.

Na afloop van de remise kreeg Perez bij ESPN de vraag of hij denkt dat Van ‘t Schip nog toekomst heeft bij Ajax. “Dat denk ik niet. Niet als hoofdtrainer”, reageerde de Deense analyticus.

Naar verluidt is er met Van ‘t Schip een afspraak gemaakt dat hij na dit seizoen een soort cultuurbewaker bij Ajax wordt en vooral adviezen gaat geven. Perez twijfelt alleen of Van ‘t Schip zo’n soort rol wel ziet zitten.

“Als je hoofdtrainer bent geweest, en daarna een soort adviserende rol krijgt of uithangbord van de club wordt, lijkt dat me niet leuk. Zeker niet als je ambities hebt om hoofdtrainer te zijn”, geeft Perez aan. “Dan wil je er niet een beetje bij hangen, maar dan wil je verantwoordelijkheid hebben en gezag hebben over een elftal. Dan kun je misschien beter kijken of je ergens anders hoofdtrainer kunt worden.”

De analist verwacht dat Ajax in de komende maanden sowieso op zoek gaat naar een nieuwe trainer. “Ik denk niet dat Van ‘t Schip heeft bewezen dat hij in een korte tijd een structuur kan neerzetten en echt iets teweeg kan brengen.”

“Hij heeft dat enigszins gedaan, maar ik vond de wedstrijd tegen AZ echt niet goed, tegen FC Utrecht winnen ze met 2-0... Vanavond (donderdag, red.) zag ik voor het eerst dat er echt muziek in zit. Ik denk niet dat Van ’t Schip voldoende heeft bewezen dat hij met dit matige materiaal echt iets kan bewerkstelligen”, aldus Perez.

