Perez: ‘Ik zeg helemaal niet dat Bergwijn op de bank moet komen, maar... ’

Donderdag, 2 november 2023 om 19:53 • Rian Rosendaal

John van 't Schip heeft bij Ajax reeds gesproken met Steven Bergwijn en Steven Berghuis, die hij als belangrijke pionnen ziet in de huidige selectie. Beide spelers starten donderdagavond ook in het thuisduel met FC Volendam. Kenneth Perez had het niet erg gevonden als Van 't Schip een signaal had afgegeven door aanvoerder Bergwijn op de bank te posteren.

"Het is een klassieker van een nieuwe trainer om met de, tussen haakjes, belangrijke en grote spelers te praten", opent Perez zijn voorbeschouwing op Ajax - Volendam bij ESPN. "Wat had jij gedaan dan, want er is toch ook geen alternatief?", werpt verslaggever Jan Joost van Gangelen direct op.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Co Adriaanse kwam bij AZ, dat is lang geleden", legt Perez nader uit. "Hij kwam binnen en iedereen was hetzelfde. Er waren geen sterren, niks. Iedereen was hetzelfde. Hij tekende een bus, wie voorin, wie in het midden en wie achterop? Wie achterop hing, viel gewoon af. Wie het ook was. Adriaanse was streng, duidelijk en nietsontziend", graaft de analist, die enkele jaren voor AZ speelde, in zijn geheugen.

Kenneth Perez vindt dat Steven Bergwijn niet te zacht moet worden aangepakt bij Ajax.

"Ik snap wel dat de salarissen bij Ajax hier misschien ver uit elkaar liggen en dat er voor Bergwijn heel veel geld is betaald (ruim 30 miljoen euro, red.)", verlegt Perez de aandacht naar Ajax. "Maar als je nu trainer bent, heb je niet die ballast dat je die spelers hebt gehaald. Ik zeg helemaal niet dat Bergwijn op de bank moet komen, maar je kunt wel zeggen: 'Dit is het kader waarin ik train en speel en wat ik verwacht'. De trainer legt de lat neer."

"Maar ook als je laatste staat en helemaal niemand een lichtpuntje is geweest?", countert de enigszins verbaasde Van Gangelen. "Juist als je laatste staat", is Perez zeer duidelijk. "Van 't Schip had vandaag ook met acht andere spelers kunnen starten. Je moet die jongens laten realiseren dat er geen free lunches zijn. Niet lekker gratis spelen, tien wedstrijden op rij. Er niks van bakken en de volgende keer gewoon spelen."

"Nee, ingrijpen en hard", geeft de analist als advies mee aan Van 't Schip. "Die jongens vooral ergens naar toe leiden." Perez beantwoordt tevens de vraag of er vrijblijvendheid heerste bij Ajax of dat het vooral een gebrek aan zelfvertrouwen was. "Zelfvertrouwen kweek je door goed te spelen en te presteren. Ze hebben geen zelfvertrouwen, zeggen ze dan. Nee, vind je het gek als je er niks van bakt."

"En misschien is dit wel het beste wat Ajax kan opstellen. Als je als trainer nu komt, heb je maar kort de tijd gehad. En is het logisch dat je zo doorgaat. De tijd zal het leren. Waar gaat Van 't Schip naar kijken tijdens de rest van dit seizoen? Er zijn nog wel wat wedstrijden te spelen", aldus Perez.