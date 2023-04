Perez: ‘Iedereen zegt dat hij de beste speler was en dit en dat, maar...’

Zondag, 23 april 2023 om 23:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:35

Kenneth Perez is het niet eens met zijn collega Marciano Vink. Zondagavond bij Dit was het Weekend wordt uitgebreid stilgestaan bij de openingstreffer van PSV tegen Ajax (3-0). Na een klein kwartier spelen kwam de thuisploeg op voorsprong door een knappe kopbal van Luuk de Jong. Perez is echter van mening dat de voorzet van Johan Bakayoko nooit gegeven had mogen worden en wijst met de beschuldigende vinger naar Jorrel Hato.

Perez vond het plan en de inzet de grootste verschillen tijdens PSV - Ajax. "PSV heeft de tekortkomingen ingezien en zich als doel gesteld dat als ze een kans wilden maken, er duelkracht aan te pas moest komen. Dat mondde ook uit in juichmomenten. Kijk hoe sterk ik ben. Er werd een keer druk gezet door Teze, waarna de bal over de zijlijn ging en hij juichte. Dat hebben we ook bij Tunesië gezien tijdens het WK. Over het algemeen is dat een teken van zwakte, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat PSV ruim gewonnen heeft."

Luuk de Jong kopt raak! PSV deelt de eerste tik uit ??#psvaja pic.twitter.com/R6ufkQWZU8 — ESPN NL (@ESPNnl) April 23, 2023

Belangrijk moment in de wedstrijd was een duel tussen Guus Til en Kenneth Taylor na een half uur spelen. De middenvelder van Ajax leek de gelijkmaker tegen de touwen te schieten, maar werd op het laatste moment afgestopt door Til. "Guus Til is een grappige voetballer, die kan niet heel goed voetballen", aldus Perez. "Maar hij kan wel rennen en vechten. Bij dat moment is hij Taylor eigenlijk kwijt, maar doordat hij heel even aanzet, voorkomt hij een doelpunt. Dat is zo belangrijk als je dat wil doen in zo'n wedstrijd. Daardoor wordt het geen goal maar een corner en sta je nog met 1-0 voor."

Een ander belangrijk moment was de openingstreffer van De Jong. De spits kon na een klein kwartier raak koppen op aangeven van Bakayoko. Volgens Vink werd de linksback van Ajax te weinig ondersteund door zijn ploeggenoten om de voorzet te voorkomen. Daar is Perez het niet mee eens. "Bergwijn was er wel om te dubbelen. Hato had meer de linkerkant moeten afdekken om de voorzet eraf te halen. Als de trainer zegt dat je voorzetten moet voorkomen, moet je dat ten koste van alles niet laten gebeuren. Bergwijn heeft gewoon zijn werk gedaan. Dit was cruciaal."

Trainer John Heitinga noemde Hato 'de beste speler' aan de kant van Ajax. "Ik hoor mensen zeggen dat hij de beste speler was en Hato dit, maar hier gaat het om. Het gaat er niet om dat je lekker kan voetballen. Hier gaat het om. Dat je een voorzet eruit haalt, zeker als dat iets is waar je vooraf op gehamerd hebt. Daarna zie je Timber die in de Premier League moet gaan spelen, waar ze vijftien Luuk de Jongs hebben", aldus een cynische Perez.