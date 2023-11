Perez hoeft duo niet meer te zien in Oranje: ‘Individueel niet goed genoeg'

Maandag, 13 november 2023 om 08:34 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:40

Kenneth Perez begrijpt wel dat Jordan Teze en Guus Til komende interlandperiode niet bij Oranje zitten. De analyticus vindt het PSV-duo individueel tekortkomen voor het niveau dat moet worden nagestreefd. De uitverkiezing van Jorrel Hato snapt Perez dan weer wel. "Je moet individueel de beste spelers hebben."

Nu PSV zo excelleert in de Eredivisie, worden Til en Teze steeds meer aan Oranje gelinkt. Eerstgenoemde werd er al naar gevraagd na afloop van het duel met PEC Zwolle (4-0).

"Wanneer kom jij weer eens in aanmerking voor het Nederlandse team?", vroeg verslaggeefster Hélène Hendriks. "Dat moet je niet aan mij vragen", reageerde Til lachend. "Ik ga daar niets over zeggen."

Kenneth Perez begrijpt het niet oproepen van PSV-duo wel: "Zijn individueel niet goed genoeg" ? — ESPN NL (@ESPNnl) November 13, 2023

Als het aan Perez ligt, blijft het bij vijf interlands voor TIl. "Ik snap wel dat Teze en Til niet opgeroepen worden. Zij zijn individueel niet goed genoeg voor het Nederlands elftal", betoogt de analist zondag bij Dit ws het Weekend.

"Kijk: PSV is oppermachtig in Nederland", verklaart Perez zich nader. "Dan zou je kunnen zeggen: 'Alle Nederlanders moet je kiezen.' Maar dat betekent niet dat zij (PSV, red.) individueel de beste spelers hebben. Je moet juist individueel de beste spelers hebben voor het Nederlands elftal. En niet wie lekker voetbalt bij zijn team."

Daarom begrijpt Perez Hato's oproep wel. De pas zeventienjarige Ajacied mag zich melden vanwege de overvolle ziekenboeg achterin bij Oranje. Zo kunnen Micky van de Ven, Sven Botman, en Nathan Aké – net als Hato linkspoten – allen niet in actie komen tegen Ierland en Gibraltar. De kans op een debuut voor Hato lijkt daardoor niet onrealistisch.

Zowel Til als Teze speelde zijn laatste interland in juni 2022. Til staat dus op vijf, terwijl zijn collega-PSV'er er tot dusver drie verzamelde. Het duo is de laatste tijd steevast basisspeler onder Peter Bosz bij PSV. Met name Til hield begin dit seizoen nog vaak de reservebank warm.