Perez: ‘Hij werkt, hij klapt, doet zijn best, maar kwalitatief is het zó matig'

Zondag, 12 november 2023 om 22:54 • Mart van Mourik

Kenneth Perez vindt dat Alireza Jahanbakhsh kwaliteit tekortkomt. In de uitzending van Dit was het Weekend laat de analyticus weten dat hij bijna medelijden krijgt als hij de buitenspeler van Feyenoord in actie ziet.

“Ik vind het wel een beetje aandoenlijk”, zo begint Perez terwijl hij naar de beelden kijkt van Feyenoord in het gewonnen duel met FC Twente (1-0). “Hij werkt, hij klapt, hij doet zó zijn best, maar de kwaliteit is zó matig.”

“Hij is echt heel matig in veel dingen die hij doet. Dan heeft hij weer een voorzet die veel te hard is en dan zwaait hij: ‘Sorry, sorry, ik ga wel weer mijn best doen!’ Het is echt een beetje aandoenlijk. Het is prima om hem als vijftiende of zestiende man erbij te hebben, maar niet om mee te beginnen.”

Arne Slot

Na afloop van de overwinning op FC Twente liet trainer Arne Slot voor de camera van ESPN al doorschemeren dat hij niet geheel tevreden was over de acties op de vleugels, die werden bestreken door Igor Paixão en Jahanbakhsh.

“Wij spelen het beste met een controleur als Wieffer schuin achter Quinten Timber, en daarvoor een creatieve nummer 10. En dan het liefst ook nog twee buitenspelers die de een-tegen-eensituaties compleet domineren”, gaf Slot aan.

“Door het midden kunnen we natuurlijk heerlijk voetballen. Dan is het ook prettig dat je vanaf de zijkanten kan aanvallen zodra de tegenstander het midden dichthoudt. Constante dreiging is dan wel gewenst.”

“Het was wel fijn om te zien dat Alireza in ieder geval een assist had bij de 1-0 van Timber”, besloot de coach van de Rotterdammers. “Maar het is wel zo dat we vanaf de zijkanten het liefst nóg dreigender worden.”