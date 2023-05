Perez: ‘Hij is wel onderdeel van de oplossing bij Ajax, daar zit muziek in’

Maandag, 22 mei 2023 om 23:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:50

Kenneth Perez is positief gestemd over de ontwikkeling van Jorrel Hato en ziet in de pas zeventienjarige verdediger zelfs een vaste basisspeler voor Ajax. Perez weet dat Hato nog weleens foutjes maakt en nog behoorlijk onervaren is, maar aan de andere kant hoeft trainer John Heitinga in de optiek van de Deen deze zomer niet op zoek naar een nieuwe centrale verdediger.

"Als je voetbal van achteruit wil hebben, dan zitten ze nu goed met die hele jonge jongen, Hato", deelt Perez maandagavond in Voetbalpraat van ESPN complimenten uit aan de Ajacied. "Dat scheelt wel, omdat het wat beter en leuker oogt. Dat is wat nu gaande is, die Hato komt nu steeds meer centraal te staan. Dan hoor je mensen zeggen: 'die Hato had vanaf het begin moeten spelen'. Maar toen was hij zestien jaar en je kan niet zeggen dat hij dan even het hele seizoen kan spelen."

"Hij is wel onderdeel van de oplossing", vervolgt Perez zijn lofzang op Hato. "Die hebben ze een paar keer kunnen gebruiken en hij heeft zichzelf kunnen laten zien op dit niveau. Want als jeugdspeler in Jong Ajax weet je het nog niet helemaal zeker. Hij heeft zich prima laten zien, op twee slippertjes na tegen PSV en AZ. Maar daar zit wel muziek in en dat is helemaal prima. Daar kan je verder op bouwen, want het is natuurlijk een hele puzzel die Sven Mislintat voor zijn kiezen heeft, samen met de trainer, wie dat dan eventueel ook mag zijn of worden."

Hato werd na Utrecht-thuis uitgeroepen tot King of the Match, de prijs voor de beste Ajacied van de wedstrijd. Dat begreep Heitinga wel. "Die vond ik ook heel erg goed spelen", zo liet de coach na afloop weten. "Hij speelt centraal. Een aantal keer kwam hij in grote ruimtes. Met name de eerste helft. Dan komt hij in de één tegen één en dat doet hij goed. Hij lost het goed op. Hij is rustig aan de bal en ziet de oplossingen. Dit zijn ook spelers die je opleidt. Alle wedstrijden speelt hij negentig minuten en ik heb het gevoel dat hij al heel lang in de ploeg staat."