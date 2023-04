Perez: ‘Hij is de enige kwaliteitsspeler op eenzame hoogte! Maar Klaassen...’

Zondag, 23 april 2023 om 19:25 • Mart van Mourik

Kenneth Perez is van mening dat Joey Veerman de absolute uitblinker was in het duel tussen PSV en Ajax (3-0). De middenvelder van de Eindhovenaren maakte vooral indruk op de analyticus vanwege zijn scherpte in de passing en zijn ‘voetbalintelligentie’. “Veerman stond vandaag echt op eenzame hoogte”, concludeert Perez tijdens de nabeschouwing op ESPN.

Veerman was in meerdere situaties bepalend voor het spel van PSV. Zo stak hij onder meer in de 77ste minuut Xavi Simons weg met de buitenkant van zijn rechtervoet. De twintigjarige middenvelder speelde Jorge Sánchez uit en verzorgde de assist op Luuk de Jong, die de 3-0 aantekende. “Veerman was de enige kwaliteitsspeler op het veld qua passing en qua voetbalintelligentie. Nog voordat hij de bal had, had hij al bedacht wat hij ging doen. Simons weet ook: als Veerman de bal heeft, dan kan ik gewoon vertrekken. Qua voetbalintelligentie staat Veerman echt op eenzame hoogte.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het werd al gezegd: de bondscoach zat op de tribune”, vervolgt Perez. “Als je zijn optreden tegenover dat van die drie Ajacieden zet op het middenveld (Kenneth Taylor, Davy Klaassen en Florian Grillitsch, red.)... Heb je Klaassen gezien? Klaassen!” Perez vond ook Simons dreigend, al stak Veerman er in zijn ogen met kop en schouders bovenuit. “Veerman was de enige die de ruimtes zag en vond toen die klein waren, terwijl Simons nauwelijks in het spel voorkwam in de eerste vijftig minuten.”

Collega-analist Kees Luijckx sluit zich aan bij de woorden van Perez en voegt eraan toe dat PSV over de gehele linie beter was dan Ajax. “Ik vond dat ook wel het grote verschil vandaag: het middenveld überhaupt. Veerman stond op eenzame hoogte, maar ik denk dat Sangaré met zijn duelkracht zo veel beter was dan de middenvelders van Ajax. Zeker in de eerste helft zat het middenveld van Ajax er zó slecht in”, besluit de analist.