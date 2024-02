Perez: ‘Hij heeft abnormaal slechte cijfers, maar is een interessante speler’

Kees Kwakman en Kenneth Perez zijn erg enthousiast over het spel van Bobby Adekanye, zo hebben de analisten van ESPN gezegd in Dit was het Weekend. De aanvaller van Go Ahead Eagles legde volgens het duo een uitstekende wedstrijd op de mat tegen Vitesse (0-2 winst).

“Hij speelde echt goed vandaag, en dat viel niet mee op deze akker”, doelt Kwakman op het veld in GelreDome.

“Het tactische verhaal wordt lastig op zo'n veld en dan heb je jongens met individuele acties nodig”, gaat de voormalig verdediger van onder meer FC Volendam en FC Groningen verder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Ik vind het knap dat hij de bal nog onder controle kan houden. Ik vind het een hele interessante speler, alleen zijn cijfers vallen een beetje tegen”, besluit Kwakman.

“Een beetje?!” countert tafelgenoot Perez verbaasd. “Het is niet normaal hoe slecht de cijfers zijn, maar het is inderdaad een hele interessante speler om naar te kijken”, beaamt Perez.

Adekanye kwam dit seizoen zestien keer in actie namens Go Ahead. Een doelpunt wist de rechtervleugelaanvaller nog niet te maken. Wel was hij goed voor vier assists.

Kwakman ziet daarnaast ook nog een enorme ontwikkeling bij de 24-jarige buitenspeler. “Vorig jaar kon hij vaak geen hele wedstrijd volmaken. Nu verdedigt hij mee en kan hij een hele wedstrijd spelen.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties