Perez: ‘Hij gelooft zelf niet eens dat hij speler van Ajax is! Kom op man!’

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 20:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:29

Kenneth Perez zag Anass Salah-Eddine zaterdag door de mand vallen bij Ajax. De analist van ESPN verbaast zich over de manier waarop de linksback van de Amsterdammers zich presenteerde in de wedstrijd tegen Excelsior (2-2). "Hij presenteert zich in álles niet als een Ajax-speler", aldus Perez.

Salah-Eddine, die in de rust vervangen werd door Owen Wijndal, toonde allesbehalve bravoure, stelt Perez. "Ik heb ook het gevoel dat hij zelf niet gelooft dat hij Ajax-speler is. Hij straalt uit van: dat ben ik toch niet? Kom op man! Je hebt het prima gedaan in de wedstrijden die je gespeeld hebt bij FC Twente vorig jaar." Salah-Eddine speelde op huurbasis in Enschede, maar werd daar gezien als middenvelder, niet als linksback. "Ze hebben je niet voor niets teruggehaald", zegt Perez desalniettemin. "Toon even iets meer zelfvertrouwen, van hé: ik ben Ajax-speler!."

Vorige week de held, nu gaat Jakov Medic gigantisch in de fout... ??#excaja — ESPN NL (@ESPNnl) August 19, 2023

Wijndal, met een aankoopbedrag van tien miljoen euro de duurste linksback uit de clubgeschiedenis van Ajax, is er in de voorbereiding niet in geslaagd om Salah-Eddine uit de basis te spelen. "Wijndal moet zich diep en diep schamen dat hij dus niet kwaliteit heeft laten zien om in de basis te staan", aldus Perez. "Dat het blijkbaar niet eens een optie is."

Het spel van Ajax oogde uiterst stroef op het kunstgras in Kralingen. "Je moet toch een hoger tempo hanteren op dit veld, wat heel lastig is. Niet al die aannames, niet al die balcontacten om het sneller te maken." De meest kapitale fout in de opbouw werd gemaakt door Jakov Medic, die de bal vlak na rust weggaf in zijn eigen zestienmetergebied. Nikolas Agrafiotis zette Excelsior vervolgens op 2-1. "Die fout van Medic... Het is een speler die niet gewend is aan het Nederlandse voetbal met opbouwen. Anders zou hij gewoon Tahirovic inspelen die zich aanbiedt. Die speelt door op Rensch en je bent er doorheen. Medic probeert de bal zelf bij Rensch te brengen en dat gaat mis."