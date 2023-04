Perez herinnert V/d Sar pijnlijk aan recente uitlating: ‘Dat is vrij knap...’

Zondag, 23 april 2023 om 22:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:56

Ajax moet in de laatste weken van de competitie vol aan de bak om niet volledig met lege handen te staan. Zondagmiddag gingen de Amsterdammers op bezoek bij PSV met 3-0 onderuit in de strijd om plek twee. Het behalen van Champions League-voetbal wordt daardoor een schier onmogelijke opgave voor de ploeg van trainer John Heitinga. Volgende week zaterdag staat de finale van de TOTO KNVB Beker op de rol tegen hetzelfde PSV en zal Ajax zich moeten revancheren.

Door de zege van AZ op RKC Waalwijk (3-0) zondagavond is het gat naar Ajax teruggebracht tot twee punten door de Alkmaarders. Ajax is na zondag de nieuwe nummer drie, AZ staat vierde. Op zaterdag 6 mei staan beide ploegen tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA. Dat zou zomaar een directe confrontatie kunnen worden om een Europa League- en een Conference League-ticket. Indien PSV de beker wint en tweede wordt, schuift het Europa League-ticket automatisch door.

Bij ESPN haalt Kenneth Perez zondagavond een uitspraak van Edwin van der Sar aan uit 2021. De algemeen directeur stelde anderhalf jaar geleden bij Rondo dat hij een grote prijs wilde winnen. "Als we in de Conference League moeten spelen, ben ik er niet meer. Dan is het klaar. We willen iets groots, een prijs. We doen het uitstekend, maar de echte prijs is er nog niet. We willen de aansluiting met de topclubs maken en daar ook blijven. Dat zou wel de kroon op het werk zijn als we dat kunnen bewerkstelligen."

Met de wetenschap van nu vallen die uitspraken bijzonder pijnlijk, daar Ajax zomaar in de Conference League terecht zou kunnen komen. "Kun je nagaan hoe de werkelijkheid je kan inhalen", stelt Perez. "Terwijl je middenin de Champions League zit en je op het punt staat om je te meten met de allergrootste, verpest je het binnen een jaar. Dat is vrij knap." De nummer drie van de Eredivisie speelt volgend seizoen kwalificatiewedstrijden voor de Europa League, de nummer vier gaat de voorronde van de Conference League in.