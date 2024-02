Perez heeft veelzeggende info over gelopen km's van Ajax-debutant Henderson

Jordan Henderson heeft bij zijn debuut voor Ajax direct een solide indruk achtergelaten. Kenneth Perez komt na de topper tegen PSV (1-1) bij ESPN met een opvallende statistiek van de ervaren middenvelder: Henderson eindigde op plek twee als het gaat om de meeste gelopen meters van alle spelers op het veld, achter ploeggenoot Kristian Hlynsson.

De topper Ajax - PSV bleek voor veel spelers een intense wedstrijd. "Wat me echt heel erg opviel is het aantal jongens dat met kramp dreigde om te vallen", zegt Perez, die de spelers in de eindfase bij bosjes zag omvallen.

"Dat had ik wel verwacht van de jongens die niet zo vaak spelen, omdat je dan nu zo'n wedstrijd speelt waar het niveau hoger ligt dan normaal. Dat zie je bij Gooijer, Mauro Júnior die niet al te veel speelt..."

"Van Dest verbaasde het me wel", vervolgt Perez. "Kenneth Taylor dreigde kramp te krijgen, Sutalo dreigde kramp te krijgen... Best wel apart, eerlijk gezegd."

Des te groter was het contrast met Henderson, die voor het laatst op 28 december een wedstrijd had gespeeld voor zijn vorige club Al-Ettifaq. "En Henderson speelt met twee vingers in de neus negentig minuten uit!", constateert Perez.

"Per gespeelde minuut eindigde Henderson op drie als het gaat om de meeste gelopen meters", weet Perez. "Alleen Mauro Júnior ging eruit in de eindfase." Daardoor haalde Henderson de middenvelder van PSV nog net in. Alleen Hlynsson liep nóg meer meters dan Henderson.

Verder valt op dat Henderson zeer zuiver in de aanvallende passes was. De middenvelder van Ajax verstuurde liefst vijftien passes in het laatste gedeelte van het veld en die kwamen allemaal aan. Ter vergelijking: Steven Bergwijn verstuurde twaalf passes in the final third en daarvan kwamen er slechts zeven aan.



