Perez hard over Ajax: ‘Zó denken tegen Feyenoord, waar haal je het vandaan?’

Kenneth Perez oordeelt vernietigend over het opbouwspel van Ajax in de eerste helft tegen Feyenoord. Volgens de analist van ESPN stralen de Amsterdammers in De Kuip volledig ten onrechte uit een goed voetballende ploeg te zijn. Dat werd genadeloos afgestraft door Feyenoord, dat bij rust met 3-0 leidt.

"Het eerste half uur was de wedstrijd beter zonder bal dan met bal van beide ploegen", zegt Perez. "Ajax speelde toch iets anders dan verwacht, waar Feyenoord zich op moest aanpassen."

Ook de Rotterdammers verrasten met hun opstelling. "Lutsharel Geertruida staat verrassend linksback en moet met zijn verkeerde been opbouwen. Dat liep niet helemaal lekker."

Igor Paixão zet Feyenoord op een verdiende voorsprong ? Een minuut later verdubbelt Yankuba Minteh de voorsprong: 2??-0??#feyaja — ESPN NL (@ESPNnl) April 7, 2024

Ajax overleefde het eerste half uur, maar grote fouten in de opbouw van Ahmetcan Kaplan en Jorrel Hato leverden Feyenoord in minuut 34 en 36 doelpunten op van respectievelijk Igor Paixão en Yankuba Minteh.

Perez oordeelt bikkelhard over de houding van de Amsterdammers. "Ajax geeft die 1-0 weg in hun spel van: wij kunnen wel lekker voetballen. Waar haal je het vandaan dat je dat denkt tegen dit Feyenoord? Dat weet niemand. Dat zit ook wel een beetje in het DNA van Ajax."

Na het openingsdoelpunt was er geen houden meer aan voor Ajax. "Dan kom je 1-0 achter en dan zie je ook, dan klopt er helemaal - maar ook echt helemaal - niets meer van qua organisatie. Feyenoord dendert er terecht overheen."

In de blessuretijd van de eerste helft maakte Dávid Hancko er met een kopbal zelfs 3-0 van. "Feyenoord zet volle bak druk, want nu willen ze Ajax ook echt helemaal afmaken. En terecht."

