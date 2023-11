Perez: ‘Goede speler! Superhandig aan de bal, maar hij is een beetje zwaar...’

Zondag, 12 november 2023 om 23:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:33

Kenneth Perez breekt een lans voor Simon Olsson. De Deen vindt dat de aanvallende middenvelder van sc Heerenveen dit seizoen in positieve zin opvalt, bijvoorbeeld zaterdag in de gewonnen wedstrijd bij Vitesse (1-3). Perez heeft echter ook een opmerkelijke kanttekening: "Hij oogt een beetje zwaar", aldus de analist in ESPN's Dit was het Weekend.

Olsson is bezig aan zijn tweede seizoen bij Heerenveen. De Friezen haalden de fysiek sterke middenvelder weg uit zijn geboorteland Zweden bij IF Elfsborg. "Hij is super handig aan de bal, super goed in het positioneren", laat Perez zien aan de hand van beelden.

"Hij kan de bal onder druk van tegenstanders alsnog bij zich houden. Dat voegt heel veel toe aan je middenveld", stelt Perez.

Simon Olsson in duel met Vitesse-middenvelder Melle Meulensteen.

De analist roemt ook het loopvermogen van Olsson. "Hij maakt ook vuile meters, loopt bijvoorbeeld helemaal mee met een back tot aan zijn eigen achterlijn. Het is geen luie middenvelder."

Dan komt Perez met een kanttekening. "Alleen... Hij ziet er niet super fit uit. Ik weet niet of het zijn bouw is. Zie je, hij is een beetje... Ik weet niet. Vind je hem niet een beetje gezet?", vraagt Perez aan tafelgenoot Kees Kwakman, die aarzelt.

Perez heeft nog een punt van kritiek: "Je weet dat ik een fan ben van middenvelders die goals maken", aldus Perez, die zelf als nummer 10 tot een zeer respectabel aantal van 105 doelpunten in 325 wedstrijden kwam.

"Maar Olsson had vorig jaar precies nul goals in de Eredivisie. Dit seizoen staat hij gelukkig op één." Die goal maakte de Zweed tegen Feyenoord (6-1 verlies).