Perez gaat niet mee in ‘hype’ bij Ajax: ‘Ik ben absoluut geen fan van hem’

Zondag, 16 april 2023 om 22:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:17

Kenneth Perez vindt dat er overdreven enthousiast wordt gedaan over de prestaties van Edson Álvarez. De Deen gelooft dat Ajax het gemis van de geschorste Mexicaan volgende week tegen PSV moet kunnen opvangen. "Ik vind het niet zo'n gemis voor Ajax", aldus Perez in ESPN's Dit was het Weekend.

Álvarez pakte tegen FC Emmen (3-1 winst) op een onnodige plek geel en is daardoor geschorst tegen PSV. "Wat wil hij hier doen?", vraagt Perez zich af. Álvarez ging op de middenlijn fel door op Ole Romeny, die totaal niet in een gevaarlijke positie was. "Los van of het wel of geen geel is, maar wat is de meerwaarde? Hij wil natuurlijk 'grinta' uitstralen en hij is ook een van de Ajacieden die er alles aan doet, maar het is natuurlijk niet verboden om je tegenstander gewoon even voor je te houden. Helemaal als je weet dat je op scherp staat voor PSV... Wat moet je hiermee?"

Kenneth Perez over de schorsing van de 'veel te opgefokte' Edson Álvarez:



"Ik vind het niet zo'n gemis voor Ajax." ?? — ESPN NL (@ESPNnl) April 16, 2023

Kees Luijckx, eveneens aanwezig in de studio, neemt het enigszins op voor Álvarez. "Ik ben het met je eens dat het onnodig is, maar ik vind het nog steeds geen gele kaart. Het is heel licht." Luijckx denkt dat Ajax Álvarez in Eindhoven erg zal missen. "Je hebt toch helemaal geen ander type als Álvarez in de selectie van Ajax?", vraagt de oud-verdediger aan Perez.

"Ik denk dat je hem niet nodig hebt", reageert Perez, die het gevoel heeft dat er een bepaalde 'hype' rond de Mexicaan is ontstaan. "Ik ben ook absoluut geen fan van Álvarez. Ik vind hem veel te opgefokt. Je kunt hem prijzen vanwege zijn 'winnaarsmentaliteit', maar dat gaat gepaard met kaarten..." Álvarez staat op tien kaarten, meer dan een speler van Ajax ooit pakte in een Eredivisie-seizoen. "Tien kaarten, maar het hadden er veel meer kunnen zijn. Wat is daar het nut van? Dat zie ik niet zo."

Álvarez weet Perez ook in balbezit niet te overtuigen. "Ik vind het ook prettig als een speler de bal naar de goede kleur speelt, het liefst vaker dan niet. Je benadeelt jezelf, maar ook het team als je elke keer die kaarten blijft pakken. Het is niet zo'n probleem als iedereen ons wil doen geloven..."

John Heitinga zal een oplossing moeten bedenken voor de topper in Eindhoven. "Ze hebben toch nog wel meer spelers? Dan speelt Calvin Bassey achterin, prima", is het idee van Perez. "Bassey kan daar toch wel een keer spelen? Ik weet wel dat hij tegen Feyenoord (2-3 verlies, red.) heel slecht was, maar een aantal duels daarvoor keerde de hele publieke opinie bijna, van: hij is wel heel erg goed. Daarna stortte dat weer helemaal in, maar hij kan echt wel wat, los van dat er veel te veel voor hem betaald is, natuurlijk."