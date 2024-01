Perez fileert Steijn: ‘Een serieuze voetbaltrainer! Dat doe je toch niet?'

Kenneth Perez vindt het raar dat Maurice Steijn zondagavond te gast was bij Casa di Beau Winterspecial, zo heeft de analist van ESPN gezegd bij Voetbalpraat.

Steijn werd afgelopen zomer door de inmiddels ontslagen technisch directeur Sven Mislintat aangesteld als hoofdtrainer van Ajax. Na een aantal maanden wist Steijn de verwachtingen niet waar te maken en besloot hij het bijltje erbij neer te gooien.

In het programma van RTL 4 bespreekt Beau van Erven Dorens het afgelopen jaar met drie gasten die een moeilijke periode achter de rug hebben, waaronder dus Steijn.

“Je moet je verhaal doen in een voetbalgerelateerd blad", steekt Perez van wal. “Ik begrijp niet dat als je nog in de voetballerij actief wil blijven, dat je gaat zitten in een entertainment-programma. Dat doe je toch niet?”

Tafelgenoot Martijn Krabbendam is het niet eens met de kritiek van Perez. “Lekker een wijntje drinken met Gordon, wat is daar mis mee? Ze nodigen daar gewoon mensen uit die een moeilijk jaar achter de rug hebben.”

“Moeilijk jaar achter de rug? Steijn heeft een geweldig jaar achter de rug”, countert Perez de journalist van het Algemeen Dagblad. "Hij is van Sparta Rotterdam naar Ajax gegaan!”

“Dan ga je toch niet in zo’n programma zitten? Het gaat er in dat programma over dat je dochter meer volgers heeft gekregen op social media. Even serieus: hij is een serieuze voetbaltrainer. Ik begrijp Steijn niet.”



