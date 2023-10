Perez: ‘Er was veel kritiek op hem, maar hij geeft passes die niemand kan geven’

Maandag, 30 oktober 2023 om 21:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:19

Kenneth Perez is van mening dat Joey Veerman onterecht veel kritiek krijgt. Tijdens het programma Voetbalpraat laat de analyticus weten dat de middenvelder van PSV ‘een uitstekend seizoen draait’, terwijl tafelgast en journalist Maarten Wijffels vindt dat Veerman ook tegen Ajax tekortschoot.

“In grote wedstrijden mist hij een beetje tempo”, concludeert Wijffels, die tijdens de uitzending van ESPN terugblikt op het duel tussen PSV en Ajax. “Hij kan er in die zin niks aan doen dat het zijn spel niet is, maar het komt dan wel aan de oppervlakte als je tegelijkertijd ook Saibari ziet spelen. Want hij heeft tempo in de overtreffende trap.”

Perez kan zich niet helemaal vinden in de kritiek. “Maar PSV kan toch niet de rest van het seizoen met twee nummers 10 gaan spelen? Ze hebben uiteindelijk wel alleen maar nummers 10, plus een nummer 6 (Jerdy Schouten, red.) en een nummer 8 (Veerman, red.).”

“Veerman speelt toch een prima seizoen tot nu toe? Er was veel kritiek op Veerman na zijn wedstrijd tegen Frankrijk, maar de passes die hij af en toe gaf kunnen echt door niemand anders gegeven worden.”

“Als die passes gewoon doelpunten opleveren, daar kun je toch prima op teren!”, vervolgt Perez. “Ik vind het een gekke gedachte dat twee of drie keer iemand alleen voor de keeper zetten niet ‘voldoende’ is.”

“Kijk, zijn motoriek is niet heel goed. Hij loopt best wel apart. Daar kan hij niks aan doen en dat zal hem beperken in zijn zoektocht naar de absolute top. Mats Wieffer heeft hetzelfde probleem. Die heeft ook een gekke motoriek en komt ook tempo tekort in de topwedstrijden.”

“Joey Veerman is wel echt een speler die PSV dit seizoen kleur heeft gegeven”, besluit Perez. “Ik snap ook niet goed waar de kritiek op hem vandaan komt.” In het huidige Eredivisie-seizoen kwam Veerman in tien optredens tot zes assists en twee doelpunten; in vier Champions League-wedstrijden was hij driemaal aangever en scoorde hij twee keer.