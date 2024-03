Perez en Vink zijn buitengewoon lyrisch over de eerste helft van Ajax

Ajax heeft een buitengewoon sterke eerste helft gespeeld tegen Aston Villa, zo luidt het oordeel bij ESPN. De Amsterdammers gaven in de eerste 45 minuten van de achtste finale van de Conference League geen kans weg en maakten indruk op Kenneth Perez en Marciano Vink. "Een zeer goed Ajax", zegt Perez.

"Het beste Ajax dat ik dit seizoen heb gezien, zeker qua het weggeven van kansen", vervolgt Perez. Diant Ramaj hoefde slechts één simpele redding te verrichten, verder werd Villa niet gevaarlijk.

"Qua zelf creëren kan het nog wel iets beter, soms missen ze een moment om diep te spelen, maar het begin is er", zegt Perez. De Deen was gedurende dit seizoen regelmatig zeer kritisch op de manier waarop Ajax druk zette, maar is van dat onderdeel van het spel donderdag juist onder de indruk.

"Het druk zetten op Aston Villa is gewoon heel erg goed", aldus Perez. "Als ze gaan, dan gaan ze ook met zijn allen erop. Dan worden de spelers van Villa omringd en kunnen ze eigenlijk geen kant op. Ze spelen in een heel laag tempo, die Engelsen, wat me eigenlijk wel verbaast."

Vink is eveneens lyrisch over de eerste helft van de Amsterdammers. "Ajax speelt heel gedisciplineerd. Ik ben het met Kenneth eens: zo goed heb ik ze dit seizoen nog niet gezien. Ik vind ze heel matig en met weinig tempo spelen."

Ajax werd eenmaal echt gevaarlijk, toen Brian Brobbey een-op-een met Emiliano Martínez in het zijnet schoot. "Je moet dit blijven doen, want die bal gaat een keertje goedvallen achter hun verdediging", haakt Kees Kwakman in. "Kenneth Taylor heeft goed gevoel om die loopacties te maken. Ze moeten die bal achter de defensie van Villa wel blijven zoeken."



