Perez: ‘Eén Ajax-aankoop is echt een voltreffer. Ik ben heel erg gecharmeerd’

Zondag, 29 oktober 2023 om 21:17 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:20

Kenneth Perez is onder de indruk van de kwaliteiten van doelman Diant Ramaj. De sluitpost maakte afgelopen transferzomer de overstap van Eintracht Frankfurt van Ajax en stond zowel tegen Brighton & Hove Albion als tegen PSV negentig minuten onder de lat. “Een voltreffer”, zo oordeelt Perez over de transfer.

De Amsterdammers kwamen zondag in het verloren duel met PSV tweemaal op voorsprong in het Philips Stadion, maar dolven uiteindelijk toch het onderspit: 5-2. Ondanks de vele tegentreffers is Perez zeer positief over de sluitpost.

“Ik moet wel van een aankoop zeggen: dat is echt een voltreffer. De keeper, Ramaj”, benadrukt Perez tijdens de uitzending van Dit was het Weekend. “Daar ben ik zo heel erg van gecharmeerd. Hij voegt echt iets toe aan je opbouw.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Hij had maar één gek balletje tegen PSV waar een gevaarlijk moment uit kwam. Ook zijn keeperskwaliteiten vond ik zowel tegen Brighton als tegen PSV goed. Dit is echt een keeper waar je echt verder mee moet gaan. Vergeleken met Gorter is dit écht kwaliteit”, aldus Perez.

Eerder op de zondag was ook Aas de Mos in het programma Goedemorgen Eredivisie lovend over de sluitpost. "Er is maar één speler die me heeft kunnen bekoren tegen Brighton: de keeper, Ramaj. Er waren weer problemen met Sosa, Gaaei, Sutalo, en Tahirovic is al helemaal een drama."

Verder was Valentijn Driessen in een video-item van De Telegraaf ook gematigd positief over de doelman van Ajax, die sinds de wedstrijd tegen FC Utrecht (4-3 nederlaag) de plek onder de lat over heeft genomen van de geblesseerde Jay Gorter.

“Ramaj: heel goed met de voeten, maar het schiet niet op als je hem iedere keer naar de tegenstander schiet”, aldus Driessen, die verder niets zei over de keeperskwaliteiten.