Perez draait 180 graden inzake Ajacied: ‘Blijft nu op zijn benen staan’

Kenneth Perez is lovend over de ontwikkeling van Brian Brobbey. De spits van Ajax was tegen RKC Waalwijk (4-1) twee keer trefzeker en staat in de Eredivisie nu in de dubbele cijfers dit seizoen (elf goals). Perez was eerder dit seizoen nog uiterst kritisch op Brobbey.

Perez ziet een knappe ontwikkeling bij Brobbey. "Hij doet het goed, heel erg goed. Hij gaat scoren en blijft op zijn benen staan als hij schiet. Ik had aan het begin van het seizoen kritiek op zijn gebrekkige techniek bij het afwerken. Dat heeft hij echt verbeterd, zelfs zonder John Bosman (spitsentrainer bij Ajax, red.). Als hij er ook nog bijkomt..."

"Als tegenstanders een-op-een tegen Brobbey blijven spelen, is hij oersterk", gaat Perez verder. "Dan kan geen verdediger tegen hem op en draait hij fantastisch weg, zoals bij die goal tegen RKC (de 2-1, red.). Dat is altijd zijn kwaliteit geweest. Zijn kwaliteit is niet geweest dat hij de rust bewaart als hij in een kansrijke situatie komt. Maar dat doet hij nu beter."

Toch waakt Perez voor te veel optimisme. "Wij vergeten dingen heel snel. Anderhalf jaar geleden maakte hij nul minuten in de basis bij Leipzig. Nu is hij in vorm in de Eredivisie en wordt hij meteen in verband gebracht met Manchester United."

De doorgaans goed ingevoerde Florian Plettenberg wist vorige week namens de Duitse tak van Sky Sport te melden dat Erik ten Hag nog deze winter wil toeslaan door Brobbey naar Manchester United te halen.

Perez snapt wel dat Ten Hag gecharmeerd is van Brobbey. "Hij heeft heel veel kenmerken van een goede spits. Wat er alleen lang aan ontbrak was het afmaken van de kansen. Dat is nu niet ineens opgelost en hij zal niet elk jaar 25 goals maken, maar als het moeizamer gaat zal hij wel sneller terug kunnen naar de basis."

Brobbey was tegen RKC verantwoordelijk voor de 1-0 en de 2-1. Hij kreeg een uitgelezen mogelijkheid op zijn eerste hattrick in zijn carrière, maar de strafschop die aanvoerder Steven Bergwijn hem gunde werd gepakt door Etienne Vaessen.

