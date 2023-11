Perez deelt mooi compliment uit aan Van 't Schip voor unieke vondst bij Ajax

Donderdag, 9 november 2023 om 19:50 • Jeroen van Poppel

Kenneth Perez vindt dat Ajax het ondanks de achterstand tegen Brighton & Hove Albion (0-1 bij rust) 'best goed' doet. De analist van ESPN is lovend over een tactische vondst van John van 't Schip, die Devyne Rensch in een speciale rol laat spelen. "Het werkt best goed", aldus Perez.

Rensch speelt op papier als centrumverdediger, waar hij normaal rechtsback is. "Ik dacht dat rechtsback Gaaei de meest vooruitgeschoven verdediger zou zijn", aldus Perez. "Niets is minder waar. Rensch schuift door naar het middenveld. Daarmee willen ze een extra aanspeelpunt op het middenveld hebben. Dat is het concept. Het werkte eigenlijk best goed."

Zo kan Ajax zich bij momenten onttrekken aan de druk van Brighton. "Rensch trekt een middenvelder met zich mee als hij inzakt, waardoor Kristian Hlynsson vrij kan komen." De analist laat een moment zien uit de eerste helft waar de IJslandse nummer 10 inderdaad in veel vrijheid aan de bal kon komen.

Perez vindt dat Ajax het beter doet dan twee weken geleden onder Hedwiges Maduro in de uitwedstrijd (2-0 verlies). "Ook de manier waarop Ajax druk zet heeft ervoor gezorgd dat Brighton veel minder schoten en kansen heeft dan in Engeland. Ajax wordt niet scheel getikt. Ik vind dat Ajax het best goed deed. Je kan blijkbaar met een gedegen plan Brighton ook onder druk zetten."

In de vijftiende minuut ging het mis voor Ajax. Silvano Vos leverde de bal totaal onnodig in bij Simon Adingra, die snel daarna Ansu Fati lanceerde. De van FC Barcelona gehuurde aanvaller had oog in oog met Diant Ramaj geen moeite om de linkeronderhoek te vinden: 0-1.

Van 't Schip heeft in de rust ingegrepen. Kenneth Taylor is in de kleedkamer achtergebleven. Met Chuba Akpom komt er een extra aanvaller op het veld in de plaats van de middenvelder.