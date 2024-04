Perez benoemt absolute uitblinker van Feyenoord: ‘Zó sterk, zó goed man!’

Kenneth Perez is dolenthousiast over het optreden van Quinten Timber in de Klassieker tegen Ajax (6-0). De analist van ESPN zag de 22-jarige middenvelder van Feyenoord heersen op het middenveld en daarmee een grote bijdrage leveren aan de grootste overwinning van de Rotterdammers ooit tegen Ajax.

"Timber, man! Die was goed! Hij was ook sterk", zegt Perez. "Als hij bijna van de bal dreigt te worden gezet, zet hij toch even zijn lichaam erin. Hij heeft de gezonde drive om alles te halen uit zo'n wedstrijd." Timber was in de 62ste minuut verantwoordelijk voor de 5-0 namens Feyenoord.

Karim El Ahmadi licht ook de buitenspelers van Feyenoord uit. "Natuurlijk scoren Igor Paixão en Yankuba Minteh, maar als je ook ziet wat voor verdedigende arbeid ze verrichten... Paixão ging zelfs in de 85ste minuut nog de linksback helpen."

Ook Timber zelf kwam voor de camera bij ESPN "6-0! Dit is niet vaak voor gekomen, hè? Volgens mij is dit de eerste keer", zegt Timber, die de bevestiging van de grootste zege ooit op Ajax krijgt van Hans Kraay junior.

"Thuis 6-0 winnen, uit 0-4 winnen en twee keer de nul gehouden. Dit kan er wel mee door", aldus een blije middenvelder van Feyenoord. "Ik heb zeker genoten. In de wedstrijd moet je je natuurlijk focussen, maar kijk nu dan. Ik denk dat het in Rotterdam tot vanavond laat feest is."

Feyenoord beleefde wisselvallige weken. "Tegen FC Utrecht (4-2 zege, red.) was het goed. Tegen FC Volendam (0-0, red.) was het niet goed. Dan wil je er voor gaan en al helemaal in de Klassieker. Ik denk dat we dat uitstekend gedaan hebben."

Timber is blij met zijn doelpunt tegen Ajax. "De buitenspelers doen het goed. Dat is ook lekker voor mij en Calvin (Stengs red.). Dan krijgen wij iets meer ruimte om dan ook assists en goals te maken en dat is vandaag gelukt." Stengs was overigens goed voor een assist op Minteh bij de 4-0.

