Perez begrijpt Ajax niet: ‘What? Waar heb je hem in godsnaam voor gehaald?’

Zondag, 3 september 2023 om 21:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:29

Kenneth Perez vindt het vroeg om te oordelen, maar verbaast zich nu al over een van de dure aankopen van Ajax. De analist van ESPN heeft met verbazing gekeken naar het optreden van Gastón Ávila tegen Fortuna Sittard (0-0). "What? Waar heb je die in godsnaam voor gehaald?", aldus Perez in Dit Was Het Weekend.

Ajax kon met de vele nieuwelingen totaal niet imponeren in Sittard. Maurice Steijn distantieerde zich na afloop duidelijk verder van directeur voetbalzaken Sven Mislintat. "Wij hebben intern gaandeweg de voorbereiding heel duidelijk de afspraak met elkaar gemaakt dat Sven verantwoordelijk is voor de spelers en dat ik aangeef welke posities we moeten hebben", aldus Steijn op de persconferentie van Ajax. "Wij hebben als staf onze ideeën neergelegd, alleen hij heeft daarin andere keuzes gemaakt."

Perez reageert bij ESPN op de woorden van Steijn. "Als dat afgesproken is, dan vind ik het niet netjes om nu afstand te nemen van de aankopen die gedaan zijn", zegt Perez. "Van: 'Ik heb er eigenlijk niks mee te maken, dus mij kun je er niet op afrekenen.' Dan had je in de voorbereiding je mond open moeten trekken. Van: 'Sven, ik doe dit alleen maar als ik minimaal drie spelers mag beslissen met vetorecht, anders doe ik het niet.' Dan had hij dit kunnen zeggen, maar nu niet."

Een oordeel vellen over de aankopen van Mislintat is volgens Perez niet zo eenvoudig. "Marc Overmars haalde vaak spelers die wij kennen. Dan zeggen we al snel: nou, goede aankoop. Wij kennen deze spelers niet. Dan is het afwachten. De eerste indruk vandaag? Bij Carlos Forbs heb ik dan al meerdere indrukken, maar de indruk van de linksback? What? Waar heb je die in godsnaam voor gehaald?" Ajax maakte twaalf tot maximaal veertien miljoen euro over aan Royal Antwerp FC voor Ávila. "Maar: het is pas één wedstrijd, dus het is niet eerlijk om dat nu al te zeggen", voegt Perez tot slot toe.