Perez: ‘AZ heeft daar onrustige gasten staan... hij was echt all over the place’

Donderdag, 11 mei 2023 om 23:48 • Tom Rofekamp • Laatste update: 00:14

Kenneth Perez is niet te spreken over het achterste trio van AZ tegen West Ham United (2-1 verlies). Volgens de analist vormden Mathew Ryan, Pantelis Hadzidiakos en Sam Beukema een bron van onrust, en was met name laatstgenoemde all over the place. De gebeten hond zelf verschijnt voor de camera van ESPN, en spreekt zijn vertrouwen uit in dat het goedkomt komende week.

AZ zat voor rust nog op rozen in Londen, daar Tijjani Reijnders de Alkmaarders met een fraai afstandsschot op voorsprong zette. Met een zeldzame flater hielp Ryan West Ham echter in het zadel. De Australische goalie veroorzaakte een strafschop, die benut werd door Saïd Benharama. Even later tikte Michail Antonio óók nog de 2-1 binnen.

Perez zoomt bij ESPN in op Ryans actie. "Je hebt in zo’n wedstrijd toch een keeper nodig die je uit de brand helpt en rustig is. Ryan had een hele mooie redding (op een schot van Benharama, red.), maar die onrust is funest", aldus de Deen. Daarop richt Perez zich tot de centrumverdedigers, die hem niet konden bekoren. "Voor die keeper hebben ze ook twee onrustige gasten staan. Vooral Beukema, die was vandaag echt all over the place. Dat was echt heel jammer."

Beukema zelf zag dat er geen vuiltje aan de lucht was tot aan het penaltymoment. "Tot dan heb je eigenlijk wat je wil, dat is wat de trainer in de kleedkamer ook zei. Ook na rust. Je merkte dat het publiek ongeduldig werd en ging fluiten. Dat is wat je wil hebben. Het is daarom jammer dat door die penalty en die tweede corner de wedstrijd een beetje omsloeg. We hadden ze eigenlijk waar we ze wilden hebben."

Gegeven de uitslag ziet Beukema nog voldoende kansen. "Die derde is er niet bij gekomen, dat is nog een positief puntje. We hebben best wel een goede uitgangspositie, in ieder geval een betere dan tegen Anderlecht (AZ moest toen een 2-0 achterstand wegpoetsen, red.). We hebben wel eens voor hetere vuren gestaan." AZ speelt de return over precies een week in het eigen AFAS Stadion.