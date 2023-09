Pepi bezorgt Verenigde Staten overwinning; Giménez eist negatieve hoofdrol op

Zondag, 10 september 2023 om 10:51 • Lars Capiau

De Verenigde Staten heeft een vriendschappelijk oefenduel met Oezbekistan winnend afgesloten. De ploeg van trainer Gregg Berhalter won in St. Louis met 3-0, mede dankzij een doelpunt van invaller Ricardo Pepi. Naast de PSV-spits wisten Timothy Weah en Christian Pulisic hun naam op het scorebord te zetten. Mexico speelde met 2-2 gelijk tegen Australië, waar Santiago Giménez een negatieve hoofdrol vertolkte door een strafschop te missen.

VS - Oezbekistan 3-0

De Amerikanen, met Pepi dus op de bank maar mede-PSV'er Sergiño Dest in de basis, begonnen voortvarend aan de wedstrijd. Al na vier minuten spelen opende Weah de score. Weston McKennie liet de bal vallen op de Juventus-spits, die de bal in het net jaagde: 1-0. In het eigen CityPark duurde het vervolgens lang voordat de Amerikanen de wedstrijd beslisten. Pas in de blessuretijd van de tweede helft stelde het de overwinning veilig.

RICOOOO SUAVEEEEE pic.twitter.com/GqVcUMois9 — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) September 9, 2023

Dest speelde Brenden Aaronson in, die op zijn beurt Pepi op randje zestien vrij zag staan. De PSV'er haalde uit de draai in een keer uit en zag zijn inzet langs de Oezbeekse doelman vliegen: 0-2. Een paar minuten later deed Pulisic nog een duit in het zakje. De ploeggenoot van Tijjani Reijnders benutte een strafschop en bepaalde zo de eindstand op 0-3.

Mexico - Australië 2-2

Bij Mexico stonden Giménez en Edson Álvarez in de basis. PSV'er Hirving Lozano zat niet bij de selectie van bondscoach Jaime Lozano. El Tri begon niet goed aan de wedstrijd. Na. een kwartier spelen kwamen de bezoekers namelijk op voorsprong. Harry Souttar knikte uit een hoekschop koeltjes de 0-1 binnen. Tien minuten na rust kreeg Mexico dé kans op de gelijkmaker. De strafschop van Giménez belandde echter op de paal. Australië, dat tien minuten later een penalty verdiende, klaarde het klusje wel. Martin Boyle schoot het leer in de linkerbovenhoek: 0-2.

Collega-spits en ingevallen voor Giménez, Raúl Jiménez, mocht enkele minuten later de tweede Meixcaanse strafschop nemen. Hij wist het buitenkansje wél te benutten en trok zo de stand gelijk: 1-2. AZ-doelman Matt Ryan had ook geen antwoord op een inzet van Cesar Huerta. De Mexicaan wurmde zich in de zestien in scoringspositie en tekende aan voor de gelijkmaker en tevens de eindstand: 2-2.