‘Peperdure aankoop van Ajax heeft heimwee: hij praat met niemand, hij wil terug’

Maandag, 9 oktober 2023 om 21:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:17

Josip Sutalo heeft heimwee, zo meldt Andy van der Meijde in Veronica Offside. Volgens de oud-rechtsbuiten wil de duurste verdediger van Ajax aller tijden niets liever dan terugkeren naar Kroatië. "Sutalo heeft heel erg last van heimwee", aldus Van der Meijde.

Ajax bewoog deze zomer hemel en aarde om Sutalo los te weken bij Dinamo Zagreb. De transfersom van de verdediger kan oplopen tot maximaal 23,5 miljoen euro, waarmee hij de duurste verdediger uit de clubgeschiedenis zou zijn.

Sutalo lijkt in Amsterdam geen schim van de verdediger die hij is in het Kroatische nationale elftal. "Die wil eigenlijk gewoon terug", aldus Van der Meijde. "Hij praat met niemand, ook niet met zijn ploeggenoten."

Sutalo spreekt alleen Kroatisch, maar de taal is niet het enige probleem. "Hij wil niks ondernemen, ook niet met zijn Kroatische ploeggenoten Borna Sosa en Jakov Medic", weet Van der Meijde. "Zelfs niet koffiedrinken. Hij wil helemaal niks. Hij heeft gewoon heimwee. En dat is moeilijk, voor zo'n jongen."

Dick Advocaat, die eveneens aanwezig is in de talkshow, kan Ajax maar één advies geven met betrekking tot Sutalo. "Wegsturen. Kijken hoeveel geld je terug kunt krijgen. Je kunt zo toch niet doorgaan?"

Directeur voetbalzaken Sven Mislintat heeft het veld al moeten ruimen vanwege de chaos waarin Ajax gestort is. Advocaat zou het daar niet bij laten. "Iedereen die betrokken is geweest bij het aankoopbeleid moet weg. Ook de Raad van Commissarissen." Voorzitter Pier Eringa is al opgestapt, maar de overige RvC-leden zijn blijven zitten.

Advocaat weet niet of de positie van Chief Sports Officer Maurits Hendriks houdbaar is. "Ik weet niet of hij betrokken was bij het aankoopbeleid? Volgens mij is hij verantwoordelijk voor de jeugdopleiding." Dat laatste klopt: Hendriks begon bij Ajax om het topsportklimaat te bewaken in de opleiding en bij de Ajax-vrouwen.