Pep Guardiola reageert met één duidelijk woord op beschuldigingen van LaLiga-president over mogelijke fraude Manchester City

Javier Tebas, de president van LaLiga, heeft Manchester City ervan beschuldigd de Financial Fair Play-regels te hebben omzeild. Trainer Pep Guardiola werd vrijdag op een persmoment geconfronteerd met die beschuldigingen, maar daar was hij absoluut niet van gediend.

Volgens Tebas heeft Manchester City de reglementen omzeild door kosten te verbergen in gelieerde bedrijven. Daarom diende hij in 2023 een officiële klacht in bij de Europese Commissie in Brussel. Manchester City weigerde commentaar te geven op het nieuws.

“Ze hebben een scoutingbedrijf, een marketingbedrijf. Daar worden extreem hoge kosten gemaakt. Deze bedrijven factureren City voor minder geld dan de werkelijke waarde.”

“Hierdoor heeft City lagere kosten dan wanneer ze deze constructie niet zouden gebruiken. Alles wat ze doen, draait om het vinden van manieren om de regels en voorschriften te omzeilen”, zo verklaarde Tebas tegenover The Financial Times.

Tebas, die van oorsprong jurist is, vergeleek Manchester City zelfs met Enron. Het Amerikaanse energiebedrijf ging in 2001 failliet, nadat grootschalige interne fraude aan het licht werd gebracht.

“Zij boekten verliezen weg in verschillende bedrijven. Dit zijn vergelijkbare gevallen. Het is essentieel dat alle clubs zich houden aan transparantieregels en eerlijke concurrentie, zowel financieel als sportief. Als dit niet wordt gecontroleerd, dan komt het voetbal uiteindelijk in handen van staten.”

Ook Guardiola wilde niet ingaan op het onderwerp. Toen een Engelse journalist op de persconferentie in aanloop naar het bekerduel met Plymouth Argyle een vraag probeerde in te zetten over de beschuldigingen, reageerde Guardiola tot drie keer toe met hetzelfde woord. “Next.”