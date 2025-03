Pep Guardiola ontvangt dramatisch nieuws over Erling Haaland bij Manchester City

Erling Haaland zien we de komende tijd niet terug op een voetbalveld. De steraanvaller van Manchester City liep in het FA Cup-kwartfinaleduel met Bournemouth zondag (1-2 winst) tegen een blessure aan zijn linkerenkel aan en heeft hulp nodig van een specialist.

Zijn club brengt het vervelende nieuws maandagavond zelf naar buiten. “Erling onderging maandagochtend de eerste tests in Manchester en zal nu een specialist raadplegen om de volledige omvang van de blessure te bevestigen.”

Haalands seizoen is nog niet voorbij, maar veel wedstrijden zal hij in de lopende jaargang niet meer spelen. Dat is, althans, op het moment de verwachting.

“De volledige prognose moet nog vastgesteld worden. De verwachting is dat Erling op tijd fit is om nog een rol van betekenis te spelen gedurende de rest van dit seizoen.”

Daarmee doelt Manchester City ook op het WK voor clubs, dat tussen 13 juni en 15 juli plaatsvindt deze zomer. The Citizens zijn, als het goed is met Haaland in de gelederen, van de partij in de Verenigde Staten.

De blessure van de Noorse superspits was een behoorlijke smet op een verder succesvolle bekeravond voor de ploeg van Pep Guardiola. Goals van Haaland en diens vervanger Omar Marmoush maakten de openingstreffer van Bournemouth-aanvaller Evanilson, op aangeven van Justin Kluivert, ongedaan.

In de halve finale kruist Manchester City de degens met stuntploeg Nottingham Forest, dat Brighton & Hove Albion uitschakelde na strafschoppen. In de andere halvefinalestrijd maken Crystal Palace en Aston Villa uit wie zich mag melden op Wembley.