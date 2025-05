Pep Guardiola maakt fans Manchester City uur voor laatste thuiswedstrijd zéér blij

Een meevaller voor Pep Guardiola, drie dagen na de met 1-0 verloren finale van de FA Cup tegen Crystal Palace. Rodri maakt namelijk weer deel uit van de wedstrijdselectie van Manchester City, dat dinsdagavond thuis aantreedt tegen Bournemouth.

Rodri zit op de bank tijdens de laatste thuiswedstrijd van Manchester City van dit seizoen in de Premier League. De verliezend bekerfinalist stijgt bij winst naar plek drie en doet in dat geval uitstekende zaken voor een Champions League-ticket.

Het is afwachten of manager Pep Guardiola tegen Bournemouth een beroep doet op de 28-jarige Rodri, die vanaf vorig jaar september uit de roulatie lag vanwege een kruisbandblessure.

De Spaanse middenvelder, die een groot aandeel had in de recente successen van Manchester City en in 2023 de matchwinner was in de Champions League-finale, raakte zwaar geblesseerd in de topper tegen Arsenal (2-2). Het was al snel duidelijk dat Rodri vanwege de lange revalidatie een streep door het seizoen kon zetten.

AS meldde eerder deze dinsdag al dat Guardiola plaats heeft voor Rodri in zijn wedstrijdselectie. De winnaar van de Ballon d'Or 2024 keert daarmee voor het eerst in acht maanden terug op het veld, mocht hij een invalbeurt krijgen.

Als hij deze wedstrijd niet speelt, zou de middenvelder zondag tegen Fulham nog een rol kunnen spelen, wanneer Guardiola's mannen een teleurstellend seizoen afsluiten op Craven Cottage.

Na het wegvallen van Rodri beleefde Manchester City een moeizaam seizoen. De landstitel is voor Liverpool en de FA Cup dus voor Crystal Palace. In de Champions League was Real Madrid in de achtste finale te sterk.