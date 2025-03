Pep Guardiola krijgt bij Manchester City fantastisch nieuws over terugkeer Rodri

Rodri heeft zich vrijdag voor het eerst in ruim vijf maanden weer gemeld op het trainingsveld van Manchester City, zo blijkt uit een video van de club op X. De 28-jarige Spanjaard raakte in september geblesseerd aan zijn kruisband, maar kan wellicht dit seizoen nog minuten gaan maken.

Op 22 september vorig jaar ging het helemaal mis voor Rodri. De Ballon d’Or-winnaar van 2024 raakte in het duel met Arsenal (2-2) zwaar geblesseerd. Hij scheurde de voorste kruisband in zijn knie af en stond voor een lang revalidatieproces.

Rodri klaagde de week daarvoor overigens over de overvolle speelkalender in Engeland. De middenvelder sprak zelfs de verwachting uit dat spelers op termijn gaan staken, om zo aandacht te vragen voor de vele duels die moeten worden afgewerkt.

Inmiddels zijn we ruim vijf maanden verder en verloopt het revalideren van Rodri voorspoedig. De controlerende middenvelder meldde zich vrijdag alweer op het trainingsveld van Manchester City, waar hij een individueel programma afwerkte.

Sinds de blessure van Rodri is Manchester City in een vrije val terechtgekomen. De ploeg van Pep Guardiola is in de Premier League afgezakt tot de vierde plaats en in de Champions League werd het in de tussenronde uitgeschakeld door Real Madrid.

Zodoende achtte Guardiola het tijd voor versterkingen, waardoor Manchester City in de winterse transferperiode flink de portemonnee trok. Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis en Nico González werden voor een totaalbedrag van 212 miljoen euro aan de selectie toegevoegd.

De terugkeer op het veld van Rodri betekent fantastisch nieuws voor Guardiola. Het volledig herstellen van een dergelijke kruisbandblessure neemt normaal gesproken zes tot negen maanden in beslag, waardoor het goed mogelijk is dat Rodri dit seizoen nog minuten kan maken.