Pep Guardiola kent geen genade voor speler van Manchester City: 'Hij is niet slim genoeg'

Pep Guardiola heeft op de persconferentie na afloop van Manchester United - Manchester City (0-0) een opmerkelijke uitspraak gedaan over een speler van zijn club. Volgens de Spaanse oefenmeester is zijn pupil ‘niet goed genoeg om op het middenveld te spelen’.

De uitspraak is frappant, omdat de speler in kwestie, Matheus Nunes, in 2024 voor liefst zestig miljoen euro als middenvelder werd gekocht van Wolverhampton Wanderers.

Nunes wordt door Guardiola regelmatig op rechtsachter geposteerd. Ook zondag was het aan de Portugees om Alejandro Garnacho af te stoppen. Na afloop werd Guardiola gevraagd of hij niet liever zou zien dat Nunes wat meer naar voren zou spelen.

“Hij kan een goede rechtsback worden vanwege zijn fysiek. Hij kan niet in het midden spelen, want hij is niet slim genoeg. Hij heeft wel veel andere kwaliteiten en hij leert snel”, antwoordde de voormalig middenvelder.

“De grote fout van backs is dat ze bij een voorzet naar de tweede paal, waar ze staan, altijd in slaap vallen. Hij verdedigde twee of drie voorzetten heel goed, zoals toen Bruno Fernandes hem naar de tweede paal gaf voor Patrick Dorgu”, vervolgt Guardiola.

“Hij heeft de aandacht en het fysieke vermogen om het te doen. Dus hij kan op die positie spelen en ons veel helpen”, besluit de voormalig trainer van FC Barcelona en Bayern München het onderwerp.

Manchester City wist zondag dus niet te winnen op Old Trafford. De ploeg staat nu vijfde in de Premier League, op één punt achterstand van nummer vier Chelsea. Zaterdag neemt Manchester City het in Londen op tegen Crystal Palace.