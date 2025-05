Pep Guardiola is overtuigd en gaat op Nederlandse tour bij Manchester City

Manchester City kiest voor Pepijn Lijnders als nieuwe assistent-manager van Pep Guardiola, zo verzekert transfermarktexpert Fabrizio Romano vrijdag via X. De Nederlander (42) wordt al enkele dagen in verband gebracht met een rol binnen de technische staf van de Engelse grootmacht.

Lijnders wint voorlopig de concurrentiestrijd van Kolo Touré. Romano benadrukt echter dat de oud-verdediger, die als speler vier seizoenen uitkwam voor Manchester CIty, op een later tijdstip wordt gepresenteerd door the Citizens.

Juanma Lillo, Iñigo Domínguez en Carlos Vicens vertrekken bij Manchester City, wat betekent dat Guardiola op zoek moet naar een nieuwe invulling van zijn technische staf. De Spaanse manager lijkt inmiddels overtuigd te zijn van het binnenhalen van de clubloze Lijnders.

Voor Lijnders is het een terugkeer in de Premier League, na een absentie van een jaar. De Nederlander vertrok vorig jaar zomer in het kielzog van Jürgen Klopp bij Liverpool en tekende bij RB Salzburg.

Het avontuur in Oostenrijk kende een vroegtijdig en teleurstellend einde. Lijnders werd al na vijf maanden en 28 wedstrijden de laan uitgestuurd. Sindsdien zit de trainer zonder club.

Lijnders stond eerder op eigen benen bij NEC, maar ook dat avontuur pakte niet uit zoals gehoopt. De Nijmegenaren namen in 2018 na 22 wedstrijden afscheid van hem.

Manchester City domineerde jarenlang de Premier League en won vier titels op rij. Afgelopen seizoen kwam de klad erin en moest het kampioenschap aan Liverpool worden gelaten. Manchester City eindigde als derde, verloor de finale van de FA Cup en veroverde alleen de Community Shield.