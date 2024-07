Pep Guardiola is glashelder over toekomst van De Bruyne bij Manchester City

Kevin De Bruyne blijft Manchester City trouw, zo verzekert Pep Guardiola. De manager van the Citizens maakt daarbij een einde aan de geruchten over een zomers vertrek van de Belgische middenvelder. De Bruyne (33) zou reeds tot een persoonlijk akkoord zijn gekomen met Ittihad Club uit Saudi-Arabië, al is dat volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano niet waar.

"Kevin gaat niet weg", laat Guardiola op een persconferentie aan duidelijkheid niets te wensen over. "Als iemand deze zomer wil vertrekken, zullen we erover praten. En uiteraard zijn er tot de laatste dag van de transferperiode mogelijkheden voor spelers om te komen en te gaan. Maar De Bruyne vertrekt niet."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Voor 85 tot 95 procent gaan we verder met dezelfde ploeg. Ik ben op mijn gemak als trainer, omdat de kwaliteit die we in het elftal hebben moeilijk te vervangen is", maakt Guardiola zich niet al te druk over het eventuele vertrek van grote namen bij Manchester City.

De Spaanse manager geeft desgevraagd advies aan spelers die twijfelen over hun toekomst op clubniveau. "Je moet je hart volgen en kiezen voor wat goed voelt. En hun families moeten er ook gelukkig mee zijn."

Ittihad Club

De Bruyne en Ittihad Club zouden een persoonlijk akkoord zijn overeengekomen, maar volgens Romano klopt dat dus niet. "Bronnen in Saudi-Arabië bagatelliseren de berichten dat Kevin De Bruyne een akkoord zou hebben bereikt met Ittihad Club. Er wordt me verteld dat het NIET waar is", was het duidelijke bericht van Romano zondag op X.

De Bruyne zette begin juni, nog voor de start van het EK, de deur naar een avontuur in de Saudi Pro League open. "Op mijn leeftijd moet je voor alles openstaan. Je praat over ongelooflijke bedragen in wat misschien het einde van mijn carrière zal zijn. Als ik daar twee jaar ga spelen, zou ik een ongelooflijk bedrag kunnen verdienen", vertelde hij in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Mocht Manchester City nog iets aan De Bruyne willen verdienen, dan moet de kampioen van Engeland hem eigenlijk deze zomer verkopen. The Citizens lopen anders het risico dat de aanvallende middenvelder volgend jaar gratis de deur van het Etihad Stadium uitloopt. Over een eventueel nieuw contract is momenteel nog niets bekend.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties