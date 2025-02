Pep Guardiola heeft per direct beschikking over compleet nieuwe middenvelder bij Manchester City

Claudio Echeverri (19) kan eindelijk minuten gaan maken voor Manchester City. Het Argentijnse talent werd al in januari vorig jaar door de Engelse grootmacht aangetrokken, maar bleef tot januari actief bij de club waar hij debuteerde in het profvoetbal: River Plate.

Naar verluidt maakte Manchester City een bedrag van rond de 14,5 miljoen euro over naar Argentinië. Bij River Plate debuteerde Echeverri onder voormalig Citizen Martín Demichelis.

De aanvallende middenvelder sluit per direct aan bij de hoofdmacht van Manchester City en is daar maar wat blij mee. “Ik kan je niet vertellen hoe opgewonden ik ben om hier in Manchester te zijn en mezelf eindelijk een Manchester City-speler te kunnen noemen”, laat hij optekenen op de kanalen van de club.

“Voetbal is mijn leven en mijn droom was om voor een van de beste teams in Europa te spelen. Vandaag (donderdag, red.) ben ik dichter bij die droom”, spreekt Echeverri over zijn voetbalsprookje.

“Ik ben erg enthousiast om deel uit te maken van dit team en de cultuur hier bij City en dit te gebruiken als basis om mijn spel te ontwikkelen.” Achterop zijn luchtblauwe shirt prijkt het rugnummer 30.

Echeverri tekende vorig jaar een contract tot medio 2028. Zaterdag kan hij voor het eerst tot de wedstrijdselectie behoren. De ploeg van Pep Guardiola ontvangt dan Plymouth Argyle in de FA Cup.

Echeverri kwam in zijn nog prille loopbaan tot 48 optredens namens River Plate. Daarin was hij goed voor vier doelpunten en acht assists.