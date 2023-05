Pelle Clement kiest voor vertrek bij RKC en blijft actief in Eredivisie

Vrijdag, 5 mei 2023 om 23:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:31

Pelle Clement gaat RKC Waalwijk na een seizoen alweer verlaten, zo melden diverse binnenlandse media. De 26-jarige middenvelder stapt transfervrij over naar Sparta Rotterdam, dat bezig is aan zijn beste seizoen deze eeuw. Clement streek afgelopen zomer neer bij RKC, dat eveneens geen transfersom betaalde voor hem.

Het vertrek van Clement naar Sparta is een aderlating voor RKC, waar de middenvelder onder scheidend trainer Joseph Oosting een onbetwiste basisspeler is. Clement miste alleen de allereerste Eredivisie-wedstrijd van het seizoen, toen hij nog niet speelgerechtigd was. Na dertig competitieduels staat hij op twee goals en twee assists voor RKC.

Die laatste assist gaf Clement vrijdagavond in de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Volendam op Florian Jozefzoon, die daarmee kon tekenen voor het tweede Waalwijkse doelpunt. Dankzij de overwinning stijgt de Noord-Brabantse club naar plek acht in de Eredivisie, die aan het eind van de reguliere competitie recht geeft op deelname aan de play-offs om een Conference League-voorrondeticket. De nummer acht begint daarin tegen de nummer vijf, waar momenteel uitgerekend Sparta terug te vinden is.

Clement begon zijn carrière in de jeugdopleiding van Ajax. Na slechts vier optredens in de hoofdmacht vertrok hij in 2017 naar het Engelse Reading, waar hij twee seizoenen speelde. Daarna keerde hij terug naar Nederland, om drieënhalf seizoen bij PEC Zwolle te gaan spelen. Na de degradatie vorig jaar kon Clement transfervrij overstappen naar RKC.