Pelé is nu ook een woord: naam van voetballer opgenomen in woordenboek

Donderdag, 27 april 2023 om 18:27 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:54

De naam ‘Pelé’ is toegevoegd aan het Portugese woordenboek. Nadat de Braziliaanse legende in december op 82-jarige leeftijd overleed, wilden verschillende partijen dat zijn naam werd opgenomen in het Portugese woordenboek. Dat is nu gebeurd. Het woord ‘Pelé’ betekent ‘uitzonderlijk, vergelijkbaar en uniek’ of ‘een buitengewoon persoon’.

Pelé, bijnaam van Edson Arantes do Nascimento, overleed op 29 december 2022 aan de gevolgen van darmkanker. Na zijn overlijden werd een petitie gestart, om ervoor te zorgen dat zijn naam in het woordenboek werd gezet. Er werden meer dan 100.000 handtekeningen ingezameld, waarna uitgever Michaelis bekendmaakte gehoor te geven aan het voorstel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De initiatiefnemers, onder meer zijn oude werkgever Santos, sportzender SporTV en de Pelé Foundation, noemen Pelé de grootste voetballer aller tijden. Daarom wordt zijn naam nu gebruikt om grootheden aan te duiden, zoals ‘De Pelé van het tennis’ of ‘de Pelé onder de filmmakers’. De familie van Pelé heeft een plaquette gekregen met daarop de tekst die in het woordenboek staat vermeld.

Tot dusver staat het woord ‘Pelé’ alleen vermeld in de digitale versie van het woordenboek. Zodra de volgende gedrukte editie van het Michaelis-woordenboek wordt gepubliceerd, zal het ook daarin worden meegenomen. Het account van de Pelé Foundation laat op Instagram weten blij te zijn met het nieuws. “Samen hebben we geschiedenis geschreven en de naam van de koning van het voetbal in onze Portugese taal geplaatst”, valt er onder meer te lezen.