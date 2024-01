Pedri wijst één speler aan die hij meteen naar FC Barcelona zou halen

Pedri droomt ervan om samen te spelen met Erling Braut Haaland, zo heeft hij verteld aan het Twitch-kanaal van Ibai Llanos. De middenvelder van FC Barcelona zou de Noor meteen inlijven indien hij de mogelijkheid had om een speler naar Catalonië te halen.

"Ik zou Messi contracteren als hij 19 of 22 jaar oud zou zijn, maar op dit moment ga ik voor Haaland", zegt Pedri zonder twijfel. "Die man is een cyborg (fysieke samensmelting van mens en machine, red.). Hij maakt zóveel doelpunten."

Pedri wordt vervolgens gevraagd wat de komst van Haaland betekent voor de toekomst van Robert Lewandowski, die nu de spitspositie invult bij Barcelona. "Het klopt dat we Lewandowski hebben, maar hij is een stuk ouder en zal niet doorgaan tot zijn zestigste."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

President Joan Laporta voerde in het verleden al eens gesprekken met de inmiddels overleden Mino Raiola, voormalig zaakwaarnemer van Haaland. De Noor tekende echter niet veel later een megacontract bij Manchester City.

De kans dat Barcelona nu opnieuw aanklopt bij Haaland is klein. Vorige week arriveerde de achttienjarige Vitor Roque in het Spotify Camp Nou. Indien zijn werkvergunning op tijd in orde is kan de nieuwbakken spits donderdag debuteren tegen Las Palmas.

"Hij lacht altijd", zegt Pedri over de eerste indruk die Roque maakt. "Braziliaanse spelers brengen een bepaalde magie mee. Hij is nog jong, dus laten we niet meteen de vergelijking maken met Pelé, maar het is een speler met veel zelfvertrouwen."

Zelf ligt Pedri momenteel in de lappenmand. De middenvelder kampt met een spierblessure. "Ik weet niet wanneer ik terugkom. We nemen geen overhaaste beslissing, maar ik hoop snel terug te keren", sloot de Spanjaard af.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties