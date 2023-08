‘Pedersen krijgt er naast Torino nog een optie bij om Feyenoord te verlaten’

Dinsdag, 15 augustus 2023

Marcus Pedersen staat naast Torino ook in de concrete belangstelling van Sassuolo, zo meldt 1908.nl. De 23-jarige rechtsback van Feyenoord staat op de nominatie om te vertrekken nu Lutsharel Geertruida (voorlopig) blijft en Bart Nieuwkoop is teruggekeerd. Sassuolo heeft een bod gedaan op Pedersen, al is niet duidelijk hoe hoog die aanbieding is. Feyenoord verlangt zeven miljoen euro voor de rechtspoot.

De Noorse vleugelverdediger stond aan de aftrap tegen PSV in de Johan Cruijff Schaal (0-1 verlies), maar zat afgelopen weekend tegen Fortuna Sittard (0-0) op de bank. Arne Slot gaf aan dat hij niet tevreden was over de manier waarop Noa Lang werd verdedigd, waardoor hij zondag koos voor Nieuwkoop aan de rechterkant van de defensie. De teruggekeerde jeugdexponent van de Rotterdammers kreeg al vroeg in het duel een rode kaart en moet de komende weken toekijken.

Opvallend was dat niet Pedersen, maar Thomas Beelen inviel na de rode kaart van Nieuwkoop. Geertruida verhuisde vervolgens naar de rechtsbackpositie. Pedersen is in een gesprek verteld dat hij op zoek mag gaan naar een nieuwe club, zo klinkt het. De interesse van Torino is al langer bekend, maar de club pakt vooralsnog niet door. Sassuolo doet dat dus wel en is ‘de voornaamste kandidaat’ om Pedersen over te nemen. De rechtspoot zou de overstap zelf ook zien zitten.

Pedersen speelt sinds de zomer van 2021 voor Feyenoord, dat destijds twee miljoen euro overmaakte aan Molde FK. Momenteel staat de teller op 88 officiële duels in Rotterdamse dienst, waarin de vleugelverdediger goed was voor 1 doelpunt en 7 assists. De regerend landskampioen nam deze zomer al afscheid van onder anderen Orkun Kökçü, Danilo, Róbert Bozeník en Marouan Azarkan.