Persoonlijk drama voor Michal Sadílek: FC Twente-middenvelder mist EK met Tsjechië door fietsongeval in hersteltraining

Vreselijk nieuws voor Michal Sadílek: de FC Twente-middenvelder zal niet in actie komen tijdens het EK met Tsjechië. Dat melden de Enschedeërs op de officiële kanalen. Notabene een fietsongeval tijdens een hersteltraining zet een streep door zijn deelname aan het EK.

"Tijdens een fietsprogramma kwam hij ten val en liep daarbij een snijwond op in het scheenbeengebied", schrijven de Tukkers op de clubsite. "Deelname aan het EK is daardoor niet mogelijk."

De bondscoach van Tsjechië, Ivan Hasek, is evenmin blij met dat nieuws. Sadilek is een belangrijke kracht in zijn elftal en droeg in de vorige wedstrijd van Tsjechië, een 7-1 overwinning tegen Malta, de aanvoerdersband.

"Dit is een grote tegenvaller voor ons", wordt Hasek door FC Twente geciteerd. "Michal is een van onze ervaren spelers. Hij droeg niet voor niets de aanvoerdersband tijdens de wedstrijd tegen Malta. Ik wens hem, namens het hele team, toe dat hij zo snel mogelijk herstelt.”

Vanuit Twente heeft ook iedereen te doen met de 24-voudig international. "We leven enorm met Michal mee", aldus technisch directeur Arnold Bruggink. "We weten hoe hij naar dit toernooi uitkeek. Als topsporter is dit vreselijk.”

Zonder Sadílek moet Tsjechië de groepsfase met Turkije, Georgië en Portugal zien te overleven. Met Ondrej Lingr herbergt het nationale elftal nog een andere Eredivisie-speler (Feyenoord). Ook voormalig speler van onder meer FC Twente en Ajax, Vaclav Cerny, zit bij de selectie.

Dat tweetal was in het duel met Malta allebei goed voor een doelpunt. 18 juni trapt de ploeg voor het eerst af op het EK. Op die dinsdagavond is Portugal de tegenstander. Daarna volgen de ontmoetingen met Georgië (22 juni) en Turkije (26 juni).